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Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 371,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 610 lira, cumhuriyet altını da 2.484 liradan satılıyor.

03.06.2020 10:21 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:20

Dün, altınının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 2,2 azalışla 372,9 liradan tamamladı. Yeni güne de değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.10 itibarıyla 371,9 lira seviyesinde seyrediyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 610 lira, cumhuriyet altını da 2.484 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.718 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından devam eden protestolara karşın dünya genelinde ekonomilerin yeniden açılmasının ortaya çıkardığı iyimserliğin risk algısını azalttığını kaydetti. Çin'de bugün açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklentilerden iyi gelmesiyle birlikte görece riskli varlıklara olan talebin arttığını ifade eden analistler, bu gelişmelerle birlikte, güvenli liman varlıklardan olan altının ons fiyatının aşağı yönlü baskılandığını belirtti.

'GRAM ALTINDA 370-380 LİRA BANDI İZLENECEK'

Analistler, bugün ABD ve Avrupa'da hizmet sektörü PMI verileri ile birlikte, başta Euro Bölgesi'nde işsizlik ve ABD'de özel sektör istihdamı olmak üzere yoğun veri takviminin takip edileceğini bildirdi. Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 doların destek 1.750 doların direnç olarak öne çıktığını kaydeden analistler, gram altında ise 370-380 lira bandının izleneceğini söyledi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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