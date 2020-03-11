GPD: Tedbir aldık, bütün talep karşılanacak Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesi sonrası salgının yayılma ihtimali vatandaşları tedirgin ediyor.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesi sonrası salgının yayılma ihtimali vatandaşları tedirgin ediyor. Bu tedirginlik nedeniyle oluşabilecek yoğunluk nedeniyle marketlerden "Yeterli stoğumuz var' açıklaması geldi.