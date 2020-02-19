Haberler » Spor » Göztepeli futbolcular öğrencilerle buluştu - Spor

Göztepeli futbolcular öğrencilerle buluştu

Süper Lig'de cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek Göztepe'de futbolculardan Halil Akbunar, Serdar Gürler ve Soner Aydoğdu öğrencilerle buluştu.

19.02.2020 13:11 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:11
Göztepeli futbolcular öğrencilerle buluştu

Süper Lig'de cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Gaziantep Kulübü'nü konuk edecek Göztepe'de futbolculardan Halil Akbunar, Serdar Gürler ve Soner Aydoğdu öğrencilerle buluştu.

"Göztepe Sevgisi Aşılıyoruz" projesi kapsamında Menderes Gazi İlkokulu'na gelen futbolculara öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Etkinliğin son bölümünde Halil, Serdar ve Soner'in katkılarıyla alınan Göztepe setleri öğrencilere dağıtıldı ve hatıra fotoğrafı çekildi.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler