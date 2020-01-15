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Göztepe, Zlatko Tripic'i kadrosuna kattı

Göztepe, ara transfer dönemindeki ilk takviyesini gerçekleştirdi.

15.01.2020 20:59 | Son Güncelleme: 15.01.2020 20:59
Göztepe, Zlatko Tripic'i kadrosuna kattı

Göztepe, ara transfer dönemindeki ilk takviyesini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar ekiplerinden Viking forması giyen sol kanat Zlatko Tripic'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2 1992 doğumlu Norveçli futbolcu Zlatko Tripic ile 1.5+1 yıllık sözleşme imzaladık. Hırvatistan'ın Rijeka şehrinde dünyaya gelen Zlatko Tripic, Molde, Fredsikstad, IK Start, Greuther Fürth, Sheriff Tiraspol takımlarında forma giydikten sonra son 2 sezonu Norveç temsilcisi Viking takımında tamamladı. Tripic'e ülkemize ve Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz. Velkommen Zlatko" denildi.

Göztepe, sosyal medya hesabından yeni transfer Tripic'i Viking kıyafetiyle tanıtırken, paylaşılan fotoğrafta yeni stat Gürsel Aksel ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin de görseli kullanıldı.

Kaynak: DHA
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