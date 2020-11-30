Göztepe yenilgisi sonrası küplere binen Çalımbay'dan hakemlere çağrı: G.Saray'dan korkmayın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Göztepe yenilgisi sonrası küplere binen Çalımbay'dan hakemlere çağrı: G.Saray'dan korkmayın

30.11.2020 22:37 | Son Güncelleme: 30.11.2020 22:43
Göztepe yenilgisi sonrası küplere binen Çalımbay'dan hakemlere çağrı: G.Saray'dan korkmayın

Süper Lig'de Göztepe'ye mağlup olan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, maç sonrası yedikleri golün ofsayt olduğu gerekçesiyle hakemlere tepki gösterdi. Tecrübeli teknik adam ayrıca, hakemlere "Galatasaray maçlarından korkmayın" diyerek uyarıda bulundu.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Göztepe'ye 1-0 mağlup oldukları maçın ardından yedikleri golde ofsayt olduğunu belirterek tepki gösterdi ve hakemlere Galatasaray mesajı yolladı.

Kendilerine karşı sürekli hata yapıldığını belirten Çalımbay, "Yediğimiz gol yüzde 1 milyon ofsayt. Hakemler veriyorlar, teşekkür ediyoruz. Bizim bundan önceki maçlarımızda olsun, burada olsun, rahatlıkla veriyorlar. VAR'daki arkadaşlar da bir şey demiyor. Yan hakeme söylüyoruz, VAR ile konuşuyorlar diyor, hiç kimse VAR ile konuşmuyor. Ucuz bir golle gittik, yoksa pozisyon falan vermedik" ifadelerini kullandı.

"G.SARAY MAÇLARINDA ÇOK HATA YAPIYORLAR"

Galatasaray maçında hata yapıldığını da söyleyen teknik adam, "Maçların hepsinde hakem arkadaşlarımızın çok büyük hataları var, özellikle Galatasaray maçında. Hakemler yürekli maç yönetsin, Galatasaray maçlarında falan korkmasın." diye konuştu.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Erdoğan 16 maddelik yeni tedbirleri açıkladı! Sokak kısıtlaması hafta içi de uygulanacak
Erdoğan 16 maddelik yeni tedbirleri açıkladı! Sokak kısıtlaması hafta içi de uygulanacak
Korkutan rakamlar! Uzman isim, Türkiye'deki gerçek vaka sayısını canlı yayında paylaştı
Korkutan rakamlar! Uzman isim, Türkiye'deki gerçek vaka sayısını canlı yayında paylaştı
Doğu Akdeniz'de gerilim iyice tırmanacak! Yunan'ın F-35 talebine ABD'den skandal yanıt
Doğu Akdeniz'de gerilim iyice tırmanacak! Yunan'ın F-35 talebine ABD'den skandal yanıt

Sivasspor'un Avrupa'daki başarısının görülmediğini belirten deneyimli hoca, "Sivasspor'u Avrupa kupalarında destekleyen kimse yok. Ne basında var, ne de konuşuluyor. Villarreal maçının ne kadar önemli olduğu gündeme getirilmiyor. Maç günü Sivas'ın şu takımla maçı var diyorlar, o kadar" dedi.

Haber Yorumları (10)
SİVASLI: ya hooca gs maçında oynattığın oyuna bak . . gs 70 dk tek kale oynadı. sen hala ne diyon. . bırak artık her yenilgiden sonra hakeme sallamayı. bu fotbolla bu kadar. . . takımı toparla . . ne hakemi ya. ayrıca dünkü maça bak fb yi nasıl kolladılar 3 tane kırmızı kartları var ama hakem vermedi. bjk ikinci yarı 10 kişi oynadı. . gs kollunıyor diyeceğine eski bjk li olarak beşiktaşa dün büyük haksızlık yapıldı desene . . . koçtan beklentin var herhalde. . bırak bu kolpaları da işine odaklan. . . avrupadan bi teklif al
Cevap Yaz Yayından Kaldır
HAMİDOO: Hadi ordan len leş kargası..sen kimsinde galatasaraya laf ediyosun etin budun bu işte..seneye 2.ligte iş ara kendine
Cevap Yaz Yayından Kaldır
DOĞRU: Galatasaray a nereden bağladın muhabbeti rıza.
Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Enes Batur İrem Derici Emel Müftüoğlu Gonca Vuslateri
Spor Tisserand Okan Buruk Erol Bulut Caner Erkin Josef De Souza
Tüm Haberler Bursa Kabine Fenerbahçe Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Göztepe yenilgisi sonrası küplere binen Çalımbay'dan hakemlere çağrı: G.Saray'dan korkmayın - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 23:32:13. #1.15#
title