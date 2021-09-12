Göztepe, yeni çalıştırıcısı Nestor El Maestro yönetiminde ilk maçında Başakşehir'i ağırladı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin hafta içinde anlaşmaya vardığı Nestor El Maestro, takımının başında ilk maçına Medipol Başakşehir karşısında çıktı.

Sezona Ünal Karaman yönetiminde başlayan ancak 3. haftanın ardından tecrübeli teknik direktörle yollarını ayıran sarı-kırmızılı ekip takımın başına Sırp çalıştırıcı Nestor El Maestro'yu getirdi.

Göztepe'nin Süper Lig tarihindeki 32. çalıştırıcısı olan El Maestro, Andra Kutik (1960-1961), Dinca Schileru (1971-1972), Oscar Hold (1975-1976), Ilie Datcu (1981-1982, Zoran Ristic (1981-1982) ve Jozef Jarabinsky'nin (1999-2000) ardından 7. yabancı isim olarak görev yapacak.

Göztepe'de 2 değişiklik

Göztepe, 3. haftada 2-2 berabere kaldığı Demir Grup Sivasspor maçının ilk 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı. İzmir temsilcisinde Kerim Alıcı ve Makana Baku'nun yerine Dino Arslanagic ile Lourency forma giydi. Sarı-kırmızılı ekipte Lourency bu sezon ilk 11'de ilk kez şans buldu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar maç öncesinde tribünde üzerinde "Senin sesin yenilgi tanımaz" yazılı pankart açtı.

Medipol Başakşehir'de 4 değişik isim

Geçen hafta Yukatel Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Aykut Kocaman ise 4 değişiklik yaptı. İstanbul temsilcisinde Ravil Tagir, Danijel Aleksic, Junior Caiçara ve Fredik Guldbrandsen'in yerine Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Ömer Ali Şahiner ve Stefano Okaka mücadele etti.

Medipol Başakşehir'in yeni oyuncularından Stefano Okaka bu sezon ilk kez forma şansı buldu

Geçen sezon forma giyen Göztepe'de forma giyen Peter Zulj, yeni takımı Medipol Başakşehir'de eski takımına karşı yedek soyundu.