Göztepe ve Fenerbahçeli kadınlar 'sevgi' için el ele verdi

30.11.2019 14:23 | Son Güncelleme: 30.11.2019 14:23

SÜPER Lig'de bu akşam Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşı karşıya gelecek Göztepe ve Fenerbahçe'de kadın taraftarlar örnek bir projeye imza attı. İki takıma gönül veren kadınlar ve çocuklar "Sevgi Deplasmanı" projesi kapsamında Konak Çınarlı Rekreasyon Alanı'nda buluştu. Otizme farkındalık ile kadın ve çocuğa şiddet konusunun konuşulduğu toplantıda centilmenlik rüzgarları esti.

Türkiye'de ilk kez yapılan bu organizasyonun tüm ülkeye örnek olması gerektiğini belirten Göztepe Kadın Kolları Kurucu Başkanı Simge Yılmaz Bağcı, kadın taraftarların sporun ve futbolun içinde daha fazla yer alacağını söyledi. Simge Yılmaz Bağcı, "18 yıldır Dişi Göz-Göz'ler grubunu da temsil ediyorum. Çok güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. Zamanımız kısıtlıydı ama bu sevgi deplasmanının asıl amacı, her deplasmana gidildiği zaman bütün takımların ve özellikle tadın taraftarların bunu sürdürebilmesi. Çok güzel bir İzmir ayağı gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Bundan sonra da gittiğimiz deplasmanlarda mutlaka 'Sevgi Deplasmanı' pankartını taşıyacağız" dedi.

Kaynak: DHA