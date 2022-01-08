Göztepe, Oussama Tannane'yi açıkladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Göztepe, Oussama Tannane'yi açıkladı

Göztepe, Oussama Tannane'yi açıkladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Göztepe, Faslı orta saha oyuncusu Oussama Tannane ile resmi sözleşme imzalandığını açıkladı.

Göztepe, Faslı orta saha oyuncusu Oussama Tannane ile resmi sözleşme imzalandığını açıkladı.

Göztepe'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "1994 doğumlu Faslı futbolcu Oussama Tannane ile sözleşme imzaladık. 23 Mart 1994'te Fas'ın Tetuan şehrinde dünyaya gelen ve Ajax altyapısında futbola başlayan Tannane, SC Heerenveen, Heracles Almelo, Saint-Étienne, Las Palmas, Utrecht ve son olarak Vitesse takımlarının formasını giydi. Hollanda U21 Milli Takımının da formasını giyen Tannane'nin Fas A Milli Takımı ile 11 maç tecrübesi bulunuyor. Oussama Tannane'ye Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.


Göztepe, Oussama Tannane'yi açıkladı

Göztepe'den transfer atağı! Belçikalı yıldızla görüşmeler başladı

Göztepe'den transfer atağı! Belçikalı yıldızla görüşmeler başladı

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title