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Göztepe o günü unutamadı

GÖZTEPE, 4 Haziran 2017'de 14 yıl sonra Süper Lig'e döndüğü günün üçüncü yıldönümünü sosyal medya hesaplarından özel röportajlarla kutladı.

Göztepe o günü unutamadı
05.06.2020 14:32 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:36

GÖZTEPE, 4 Haziran 2017'de 14 yıl sonra Süper Lig'e döndüğü günün üçüncü yıldönümünü sosyal medya hesaplarından özel röportajlarla kutladı. Antalya'da 3 yıl önce Eskişehirspor'la oynanıp Göz-Göz'ün defalarca durarak tarihe geçen 120 dakikalık maç ve ardından seri penaltı atışlarıyla Süper Lig hasretine son verdiği Play-Off finalinin yıldönümünde Başkan Mehmet Sepil ve finalde forma giyen oyuncular anılarını anlattı. Röportajların ardından tarihi final maçı kulübün sosyal medya hesaplarından tekrar yayınlandı. Başkan Mehmet Sepil, yıldönümü açıklamasında 4 Haziran 2017 tarihinin kulüp tarihinde çok önemli yere sahip olduğunu söyledi. 

"Göztepe tarihinde çok önemli günler var" diyerek söze başlayan Sepil, "Bizim için bunların ilk kuruluş tarihimiz olan 14 Haziran'dır. En kısa sürede kutlama yapacağız. Bu seneki şartlar yüzünden 14 Haziran'daki kutlamamız değişik olacak. 4 Haziran 2017'de bizim için tarihteki yerini aldı. İki önemli camia Play-Off finalinde bir araya geldi. Kazananın çıkacağı bir maç oynadık. O karşılaşmanın atmosferi inanılmazdı, böylesine atmosfer de anca iki camianının karşı karşıya gelmesiyle oluşabilirdi. İzmir'deki psikologların bu maçı kullanması gerekiyor. Benim ne zaman moralim bozuk olsa açar Eskişehirspor maçını izlerim. Göztepeliler de böyle yapsın. Bu maçı yeniden izlemek morallerimizin toparlanmasını sağlıyor" diye konuştu. 

ÇOK UZUN VE ZORDUPlay-Off finalinin çok uzun sürdüğünü hatırlatan Mehmet Sepil, "Antalya'daki maç muhteşem oldu. Çok uzun sürdü, çok da zordu. 14 yıl sonra Süper Lig'e çıkmak çok önemliydi. O galibiyetin geliş şekli de çok önemliydi. Geriye düşmemiz, uzatma dakikalarında attığımız gol, işin penaltılara kalması, kalecimizin yaptığı kurtarışlar, Sinan'ın son penaltıyı kullanması ve tüm Gözpeliler'in delirişi unutulmazlar arasına girdi" ifadelerini kullandı. Maçın ardından hem Göztepe'nin hem de Eskişehirspor'un meşaleler yüzünden büyük cezalar yediğini hatıltana Mehmet Sepil, "Bunlar artık gülümseten anılar. Maç esnasında artık meşaleler bitmiştir diye düşünürken, yeniden meşaleler yanıyordu. Yılmaz Vural hocamızın sevincini de unutamıyorum, Bizim için çok önemli işler yaptı, teşekkür ediyorum. Bir Göztepe taraftarı da bana mesaj çekmiş. Kendisini tanımıyorum. Bilet bulamadım diye mesaj gönderinde kendi yanımda yer ayırttım, maçı izledi. O dönem Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli'ye de üzülmüştüm. Yakın tanıyordum. Ancak bizim için unutulmaz bir tarih oldu" açıklamasını yaptı.FUTBOLCULAR GURURLUAntalya'da oynanan tarihi Eskişehirspor maçının kadrosunda yer alan futbolcular da duygularını paylaştı. O karşılaşmada yedek kulübesinde oturan kaleci Göktuğ, "Ben küçük yaştayken, Göztepe Süper Lig'deydi. O gün futbolcu olarak sahadaydım. Bu kulüp amatör liglere kadar geldi. Ben Süper Lig hayaliyle yaşadım. Kendimi çok şanslı hissediyorum" dedi. Süper Lig'de de Göztepe formasını terletmeye devam eden kanat oyuncusu Halil, "Maçtan önce strese girdim, soyunma odasında istifra etmiştim. Halen o maç aklıma gelince tüylerim diken diken oluyor. Yaklaşık bir maç 3.5 saat sürdü. Sonuçta kazanan taraf olduk. İzmir'e döndüğümüzde ise muhteşem bir karşılama vardı" diye konuştu. MAÇTA OMZUM ÇIKTI Mevcut kadrodaki diğer oyuncu Leo Schwechlen de maç esnasında omzunun çıktığını ifade etti. Son dakikalarda ağrlıra içinde mücadele ettiğini anlatan Fransız savunmacı, "Maçtan önceki gün de dedem vefat etmişti. Onun için oynadım. Karşılaşmanın sonlarına doğru ise omzum çıktı. Ancak Süper Lig'e yükselinde acıyı unuttum. Kollarımı havaya kaldırdım, kendimi kaybetmiştim. Kulüp tarihine geçmek ve o günü yaşamak benim için gurur verici" derken, o yıl kaptanlık pazubandını takan Gosso ise, "Maçı rüyamda gördüm, kazanıyorduk. Maçta geriye düşmemize rağmen ben güvenimi kaybetmemiştim. Emege geçen herkese teşekkür ediyorum" acıklamasını yaptı. SON PENALTIYI ATTIEskişehirspor karşılaşmasında son penaltıyı kullanıp Göztepe'nin Süper Lig'e yükselişini resmen ilan eden Sinan Özkan ise şu cümleleri kurdu: "Ondan önceki sezon Alanyaspor'la Süper Lig'e çıkmıştık ve son penaltıyı ben atmıştım. Yeni son penaltıyı kullanmak bana nasip oldu. Yakınlarım Eskişehirspor maçında önce de, 'Yine son golü sen atacaksın' dedi. Yılmaz Vural hocam da bana son penaltıyı yazdı. Hiç stres yapmadan goolü attım ve takımımız Sper Lig'e çıktı." Göztepe ile 8. şampiyonluğunu yaşayan Murat ve o dönem forma giyen Kobakhidze de unutlmayacak anlar yaşadıklarını ve çok gururlu olduklarını dile getirdi. FLOYD UNUTULMADI

Göztepeli futbolcular, Amerika Birleşik Devletleri'nde beyaz bir polis tarafından öldürülen siyahi vatandaş George Floyd'u unutmadı. Floyd'u anıp ırkçılığı protesto etmek için kulübün sosyal medya sayfalarında yayınlanan fotoğrafta üzerlerine formalarını giyen takımdaki beyaz oyuncular diz çöküp başlarını öne eğerken, siyahi futbolcular ise ayakta bekledi. Bazı futbolseverler ise sosyal medyada yayınlanan bu fotoğrafa tepki gösterdi. Irkçılığa dikkat çekmek isterken fotoğrafta farklı bir ayrımcılık yapıldığını iddia eden taraftarlar, kulübü eleştirdi. Göztepe, eleştirilerin ardından resmi sosyal medya hesabından kaldırdı.


Kaynak: DHA

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