06.12.2019 10:47 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:52

Göztepe, Süper Lig'in 14. haftasında konuk olacağı Ankaragücü maçını kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Yarın 17.30'da başlayacak maç Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.



Süper Lig'de son haftalardaki çıkışıyla dikkat çeken Göztepe, yarın Ankaragücü'ne konuk olacak. Ligde oynadığı son 4 maçtan 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, söz konusu 2 galibiyeti de deplasmanlarda elde etti. Ligde toplamda oynadığı 6 deplasman maçında İzmir ekibi, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 4 gol atan Göztepe, kalesinde gördüğü 6 gole engel olamadı. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında deplasmanda TFF 1. Lig ekibi Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, bu maç öncesi moral depoladı. Göztepe'de uzun zamandır sakatlığı devam eden Poko dışında eksik bulunmuyor.



Göztepe'nin Ankara mesaisi başlıyor



İzmir ekibi ayrıca, Ankaragücü deplasmanından sonra ligin 15. haftasında yine bir Ankara takımı olan Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Ligde 17 puanla 13. sırada bulunan Göztepe, bu maçı da kazanarak üst sıralara tırmanma hedefini gerçekleştirmenin peşinde. Sarı-kırmızılılar, bu maçı kaybetmemesi halinde bu sezon ligde ikinci kez 5 maçlık yenilmeme serisini tekrarlayacak.



Ankaragücü zor günler geçiriyor



Göztepe'yi ağırlayacak olan Ankaragücü'nde ise işler iyi gitmiyor. Sarı-lacivertli ekip ligde son 7 maçını kazanamazken, 5 maçtır da sahadan mağlubiyetle ayrılıyor. Lige Teknik Direktör Aykan Atik ile başlayan başkent ekibi, 4. haftada Metin Diyadin'i göreve getirmişti. 12. haftada Teknik Direktör Metin Diyadin ile de yollarını ayıran Ankaragücü, bu kez Mustafa Kaplan ile anlaştı. Mali sorunlar sebebiyle kadro kurmakta zorluk çeken 109 yıllık çınar, ligde 13 hafta sonunda 9 puanla 17. sırada bulunuyor. - İZMİR

Kaynak: İHA