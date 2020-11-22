Göztepe, Ndiaye'nin 2 gol attığı maçta Ankaragücü'nü 3-1'le geçti
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Göztepe, Ndiaye'nin 2 gol attığı maçta Ankaragücü'nü 3-1'le geçti

22.11.2020 18:06 | Son Güncelleme: 22.11.2020 18:37

Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe, sahasında konuk ettiği Ankaragücü'nü 3-1'lık skorla mağlup etti. İzmir ekibinde Cherif Ndiaye attığı 2 golle yıldızlaştı. Takımın diğer golü Halil Akbunar'dan geldi.

Süper Lig'de 9. hafta maçında Göztepe ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi Göztepe oldu.

Göztepe'ya galibiyeti getiren golleri 10. ve 67. dakikada Cherif Ndiaye, 62. dakikada Halil Akbunar kaydetti. Ev sahibinde Obinna Nwobodo, iki asist yaparak maçın öne çıkan isimlerinden oldu. Ankaragücü'nde Endri Çekiçi, 29. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. Konuk ekibin tek golü90+2. dakikada 90+2' Torgeir Börven'den geldi.

GÖZTEPE 6 HAFTA SONRA KAZANDI

Ligde tam 6 hafta sonra kazanan Göztepe puanını 11'e yükseltti. Bu sezon oynadığı 7 lig maçında galibiyet alamayan Ankaragücü ise 2 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Göztepe, Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak. Ankaragücü, Trabzonspor'u ağırlayacak.

Göztepe, Ndiaye'nin 2 gol attığı maçta Ankaragücü'nü 3-1'le geçti
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