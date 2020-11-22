Göztepe, Ndiaye'nin 2 gol attığı maçta Ankaragücü'nü 3-1'le geçti

Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe, sahasında konuk ettiği Ankaragücü'nü 3-1'lık skorla mağlup etti. İzmir ekibinde Cherif Ndiaye attığı 2 golle yıldızlaştı. Takımın diğer golü Halil Akbunar'dan geldi.