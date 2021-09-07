Göztepe Maestro ile prensipte anlaştı
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Göztepe Maestro ile prensipte anlaştı

Göztepe Maestro ile prensipte anlaştı
Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Haberler | Spor

Süper Lig'de ilk 3 hafta sonunda 2 puan toplayıp teknik direktör Ünal Karaman'la yollarını ayıran Göztepe, yeni çalıştırıcısını belirledi.

Süper Lig'de ilk 3 hafta sonunda 2 puan toplayıp teknik direktör Ünal Karaman'la yollarını ayıran Göztepe, yeni çalıştırıcısını belirledi. Geçen hafta Tayfun Korkut ve Çağdaş Atan'la yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan sarı-kırmızılılar, İzmir'e getirdiği Sırp teknik adam Nestor El Maestro ile prensipte anlaşma sağladı. İzmir'de Başkan Mehmet Sepil'le bir araya gelen 38 yaşındaki çalıştırıcının en kısa zamanda resmi olarak açıklanması bekleniyor. Son olarak Suudi Arabistan'ın Al Taawon takımında görev yapan Maestro önceki dönemlerde de Başkan Sepil'le görüşmüş ancak anlaşma sağlanamamıştı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Atış

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