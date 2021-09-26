Göztepe maçından notlar

Fatih Terim 6 ismi değiştirdi

Göztepe'de değişiklik yok

Ata SELÇUK/ - Süper Lig'de 7'nci hafta karşılaşmasında Galatasaray, kendi sahasında Göztepe'yi konuk etti. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çaldı. Şansalan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Hakan Yemişken üstlendi.