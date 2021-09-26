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Göztepe maçından notlar

Demirören Haber Ajansı / Ata Selçuk - Haberler | Spor
Göztepe maçından notlar

Fatih Terim 6 ismi değiştirdiGöztepe'de değişiklik yokAmpute Futbol Milli Takımı'na plaketStefan Kuntz ve Kenan Koçak, Türk Telekom Stadyumu'nda Ata SELÇUK / - Süper Lig'de 7'nci hafta karşılaşmasında Galatasaray, kendi sahasında Göztepe'yi konuk etti.

Fatih Terim 6 ismi değiştirdi

Göztepe'de değişiklik yok

Ampute Futbol Milli Takımı'na plaket

Stefan Kuntz ve Kenan Koçak, Türk Telekom Stadyumu'nda

Ata SELÇUK/ - Süper Lig'de 7'nci hafta karşılaşmasında Galatasaray, kendi sahasında Göztepe'yi konuk etti. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çaldı. Şansalan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Hakan Yemişken üstlendi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının ligin 6'ncı haftasında oynadığı Yukatel Kayserispor maçının ilk 11'ine göre 6 değişikliğe gitti. Taylan Antalyalı'yı dinlendirmek adına kadroya almayan deneyimli teknik adam, Alpaslan Öztürk, Mustafa Muhammed, Assunçao, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç'ı ise yedek kulübesine çekti. Bu oyuncuların yerine ise Luyindama, Berkan Kutlu, Cicaldau, Morutan, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu ilk 11'de görev yaptı.

Galatasaray sahaya; "Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Cicaldau, Feghouli, Morutan, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu" ilk 11'i ile çıktı.

Sarı kırmızılı takımda tedavileri süren Boey, Arda Turan, Barış Alper Yılmaz kadroda yer almadı.

GÖZTEPE'DE DEĞİŞİKLİK YOK

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, takımının ligin 6'ncı haftasında oynadığı Atakaş Hatayspor maçının ilk 11'inde değişikliğe gitmedi. Göztepe, Galatasaray karşısında sahada; "İrfan Can Eğribayat, Kerem Alıcı, Arslanagic, Angel, Berkan Emir, Nwobodo, Soner Aydoğdu, Yalçın Kayan, Halil Akbunar, Lourency, Ndiaye" ilk 11'i ile yer aldı.

AMPUTE FUTBOL MİLLİ TAKIMI'NA PLAKET

Polonya'da düzenlenen Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 2'nci kez şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı'na Galatasaray - Göztepe karşılaşması öncesi plaket takdim edildi. Galatasaray İkinci Başkanı Ali Polat Bengiserp, maç öncesi Ampute Futbol Milli Takımı'na plaket takdim ederken, sarı kırmızılı taraftarlar, Ampute Futbol Milli Takımı oyuncuları ve teknik heyeti lehine tezahüratlarda bulundu.

STEFAN KUNTZ VE KENAN KOÇAK, TÜRK TELEKOM STADYUMU'NDA

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz ve yardımcısı Kenan Koçak, Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor maçını izledikten sonra Galatasaray - Göztepe maçını izlemek için Türk Telekom Stadyumu'na geldi. İkili, müsabakayı tribünden takip etti.


Demirören Haber Ajansı / Ata Selçuk - Spor Haberleri
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