Göztepe, Kasımpaşa'ya karşı ligde 62 yıl sonra kazanmayı başardı
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Göztepe, Kasımpaşa'ya karşı ligde 62 yıl sonra kazanmayı başardı

28.02.2021 17:59 | Son Güncelleme: 28.02.2021 18:12
Göztepe, Kasımpaşa'ya karşı ligde 62 yıl sonra kazanmayı başardı

Süper Lig'de Başakşehir ve Fenerbahçe galibiyetleriyle çıkışa geçen Göztepe, alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Kasımpaşa'yı konuk etti. İzmir'in sarı-kırmızılı temsilcisi, karşılaşmayı Cherif Ndiaye'nin 25. dakikada attığı golle 1-0 kazandı ve 62 yıl sonra rakibini mağlup etti. Mücadelede iki takımdan da birer oyuncu kırmızı kart gördü.

Süper Lig'de 27. hafta mücadelesinde Ünal Karaman'ın takımı Göztepe ile Fuat Çapa'nın çalıştırdığı Kasımpaşa kozlarını paylaştı.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Göztepe, 1-0'lık skorla kazandı. Göztepe'ye galibiyeti getiren golü 25. dakikada Cherif Ndiaye kaydetti. Halil'in sol kanattan yerden ortasına arka direkte Ndiaye dokundu ve topu filelere gönderdi. 24 yaşındaki Senegalli forvet bu sezon ligdeki gol sayısını 8'e yükseltti.

ÖNCE LUCKASSEN SONRA BERKAN EMİR ATILDI

Kasımpaşa, normal süreyi 75 dakika 10 kişi oynadı. 15. dakikada Luckassen, Ndiaye'ye yaptığı müdahalenin ardından hakem Suat Arslanboğa tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı. Göztepe'de ise 72 ve 84. dakikalarda sarı kart gören Berkan Emir, soyunma odasının yolunu tuttu

Öte yandan Kasımpaşa'da yeni transfer Danny Drinkwater, 57. dakikada şans bularak ilk kez Kasımpaşa formasını terletti.

GÖZTEPE'DEN ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET

Alınan bu sonucun ardından Göztepe puanını 35 yaparken, üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Geçen hafta Fenerbahçe maçında da gol yemeyen sarı kırmızılılar, bu sezon ilk kez kalesini iki maçta gole kapattı. Kasımpaşa ise son 6 haftada 4. kez kaybetti. Göztepe bu galibiyetle, Kasımpaşa'yı 62 yıl sonra ilk kez ligde mağlup etti.

Bir sonraki haftada Göztepe, Alanyaspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.

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