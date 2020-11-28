Göztepe ilkin peşinde
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Göztepe ilkin peşinde

28.11.2020 12:28 | Son Güncelleme: 28.11.2020 12:32
Göztepe ilkin peşinde

SÜPER Lig'de pazartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor'un karşısına çıkacak Göztepe bu sezon ilki yaşamak istiyor.

SÜPER Lig'de pazartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor'un karşısına çıkacak Göztepe bu sezon ilki yaşamak istiyor. Geride kalan 8 karşılaşmasında 2 iç saha galibiyeti alabilen Göztepe, gurbette hiç kazanamadı. Üst üste de galibiyet yüzü göremeyen Göz-Göz seri yakalayamadı. İlk hafta evinde Yukatel Denizlispor'u 5-1'le geçen İzmir ekibi, geçen hafta ise MKE Ankaragücü'nü 3-1 yenerek 6 maç aradan sonra 3 puanla tanıştı. Göztepe deplasmanlarda ise yenilgi yüzü görmedi ancak galibiyete de uzanamadı. 

Yeni Malatyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la 1-1 berabere kalan Göztepe'nin Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa müsabakaları da golsüz sona erdi. Göz-Göz tek yenilgisini Gürsel Aksel Stadı'nda Fenerbahçe'ye karşı 3-2'lik skorla aldı.Hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de toplam 6 oyuncuya koronavirüs teşhisi konuldu. Sakatlıkları süren Alpaslan ve Ideye'nin ise kesin olarak Sivas'a götürülmeyeceği açıklandı. Ndiaye ve Nwobodo'nun durumları da maç günü netlik kazanacak. 

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ

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