Göztepe - Gaziantep FK maçının ardından

22.02.2020 19:46 | Son Güncelleme: 22.02.2020 19:46

Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe ile Gaziantep FK'nin 1-1 berabere kaldığı maçın ardından konuşan Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan uzatmada yedikleri golle 3 puanı kaçırdıkları için üzgün olduklarını söylerken, Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ise Göztepe'nin bu taraftarıyla Avrupa'yı hak ettiğini ifade etti.



Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında yaptığı açıklamada, uzatma bölümünde yedikleri golle sahadan beraberlikle ayrıldıkları için üzgün olduklarını dile getirdi. Karşılaşmanın ilk yarısında iki takımın da birçok fırsat yakaladığını kaydeden Parlatan, "İkinci devre iyi bir görüntü çizdik. Duran top organizasyonunda kornerden 1-0'ı bulmamız önemliydi. Bundan sonraki önde baskıyı kurduk, geriye yaslanmadık. Bizim istediğimiz oyun anlayışıydı. Futbolda böyle oluyor, üzücü bir durum, 2-0 yapabilirdik ama üzgünüz. Duran top organizasyonundan rakibimiz 1-1'i yakaladı. İyi bir yoldayız, muhteşem taraftarımıza ayrı bir parantez açmamız gerekiyor. Onlara sahamızda 2. galibiyeti hediye etmek isterdik" şeklinde konuştu.



Marius Sumudica: "2 puanı bırakarak gidiyoruz"



Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ise rakiplerinden iyi oynadıklarını belirterek, "Biraz canım sıkkın, 2 puanı bırakarak gidiyoruz. Beto çok iyi maç çıkardı. Bazı pozisyonlarda hakem penaltı verebilirdi. Hakem hakkında daha fazla konuşmaya gerek yok, maç bitti. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok zor bir atmosferden 1 puan çıkardık. Rakip takımın taraftarını da tebrik ediyorum. Bu takım, bu taraftarı hak ediyor. Göztepe, bu taraftarla Avrupa'yı hak ediyor" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA