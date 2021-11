Göztepe-Fenerbahçe maçının ardından

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira, 1-1 biten Göztepe maçının ardından tek yapmaları gerekenin puan sıralamasında üstlerindeki takımların durumuna bakmak olduğunu ifade etti.

Maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pereira, ilk yarıda takım adına kalite bir oyun gösterdiklerini belirtti.

Topu çevirdiklerini ve istedikleri boşlukları bulduklarına değinen Pereira, "Fakat ilk yarının sonunda bir gol yiyip geri düşmenin mutsuzluğu ile içeriye girdik. Bence ilk yarı için adil bir sonuç değildi." dedi.

İkinci yarıya da kuvvetli bir şeklide başladıklarını ve pozisyon üretip beraberliği yakaladıklarını aktaran Pereira, "Yaklaşık 60'ıncı dakikadan sonra iki takımın da düştüğünü düşünüyorum. İki takım için de kontrolsüz bir oyuna döndü. İki takım da kazanmak istediğini ortaya koydu. İki takım için de kontrolü kaybetti diyebiliriz. Oyuncularım istediler, savaştılar." diye konuştu.

Vitor Pereira, şunları kaydetti:

"Bizim şu anda yapmamız gereken şey tabi ki üstümüzdeki takımların durumuna bakmak. Maçlarımızı oynayıp üstümüzdeki rakiplerin durumuna bakacağız. Ligde hala çok fazla maç var. Haftada bir maç yapıyor olsaydık bizim için işler daha kolay olurdu. Ama Galatasaray maçı sonrası Yunanistan'a seyahat ettik. Bir Avrupa maçı oynadık. Oradan döndük. Bu maç için toparlanmaya çalıştık ama bu tarz sık takvimlerde toparlanmak kolay olmuyor."

İrfan Can Kahveci'nin oyundan çıkarken tepki gösterdiğinin belirtilmesi üzerine Pereira, tepkiyi görmediğini, ancak tepki göstermesinin normal olduğunu, hiçbir oyuncunun oyundan çıkmak istemeyeceğini sözlerine ekledi.

Nestor El Maestro: "Berabere kaldık, çok da memnun değiliz"

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro ise "Oyunun her alanda biz daha üstündük. Neredeyse oyunun her fazında daha iyiydik diyebiliriz. Fiziksel ve taktiksel olarak. Türkiye'nin en büyük takımına karşı sahaya çıkıp daha mütevazı olan takım onlarmış, daha büyük olan takım bizmişiz gibi görüntü sergilemek bizim için mutluluk verici bir şey. Sonuca bakacak olursak berabere kaldık. Çok da memnun değiliz." diye konuştu.

İyi bir performans gösterdiklerini vurgulayan Maestro, bu performansı geliştirmek için çalışacaklarını aktardı.

Yönetimle görüşmelerin olduğunu belirten Maestro, "Şu an için önemli olan işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışmak. Bugün bitti yarın yine tekrar antrenmanımızı yapacağız. Önümüzdeki maçlara en iyi şekilde hazırlanacağız. Bence şu an için yapmamız gereken her maçı final gibi görüp kısa vadeli planlarla takımımızı en iyi yere getirmeye çalışmak." şeklinde konuştu.

