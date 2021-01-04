Göztepe deplasmanda Trabzon'a üstün
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Göztepe deplasmanda Trabzon'a üstün

04.01.2021 11:48 | Son Güncelleme: 04.01.2021 11:52
Göztepe deplasmanda Trabzon'a üstün

SÜPER Lig'de son 4 maçından sadece 1 puan alabilen Göztepe, çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.

SÜPER Lig'de son 4 maçından sadece 1 puan alabilen Göztepe, çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar son 3 sezonda Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde rakibine kabus yaşattı. Ligde üst üste 4'üncü sezonunu geçiren Göz-Göz, Trabzonspor deplasmanında çıktığı son 3 müsabakanın 2'sini kazanırken, 1'inden beraberlikle ayrıldı. Göztepe 14 yıl sonra geri döndüğü Süper Lig'in 2017-2018 sezonunda Trabzonspor'la dış sahada golsüz berabere kalıp 1 puanı hanesine yazdırdı.

İzmir ekibi ertesi sezon deplasmanda Trabzonspor'u Yasin Öztekin'in golleriyle 2-1 yenmeyi başardı. Göztepe geçen sezon da Trabzon'dan zaferle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar İngiliz golcü Cameron Jerome'un ayağından bulduğu golle evine 1-0 galibiyetle döndü. Trabzonspor deplasmanlarında 3 sezonda 7 puan çıkaran Göztepe'de Teknik Direktör İlhan Palut çarşamba günü de iyi bir skor alacaklarına inandığını söyledi. Palut, "Zorlu bir maça çıkacağımızın farkındayız. Kötü gidişimizi durdurmak istiyoruz, takıma olan güvenim tam" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Hulusi Akar Pınar Gültekin Mehmet Akif Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Çağla Şıkel Demet Akalın Bülent Ersoy Demet Özdemir
Spor Erol Bulut Fatih Terim Ömer Bayram Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Kasım Beşiktaş Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Göztepe deplasmanda Trabzon'a üstün - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 12:00:59. #1.15#
title