Göztepe deplasmanda Trabzon'a üstün

SÜPER Lig'de son 4 maçından sadece 1 puan alabilen Göztepe, çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar son 3 sezonda Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde rakibine kabus yaşattı. Ligde üst üste 4'üncü sezonunu geçiren Göz-Göz, Trabzonspor deplasmanında çıktığı son 3 müsabakanın 2'sini kazanırken, 1'inden beraberlikle ayrıldı. Göztepe 14 yıl sonra geri döndüğü Süper Lig'in 2017-2018 sezonunda Trabzonspor'la dış sahada golsüz berabere kalıp 1 puanı hanesine yazdırdı.

İzmir ekibi ertesi sezon deplasmanda Trabzonspor'u Yasin Öztekin'in golleriyle 2-1 yenmeyi başardı. Göztepe geçen sezon da Trabzon'dan zaferle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar İngiliz golcü Cameron Jerome'un ayağından bulduğu golle evine 1-0 galibiyetle döndü. Trabzonspor deplasmanlarında 3 sezonda 7 puan çıkaran Göztepe'de Teknik Direktör İlhan Palut çarşamba günü de iyi bir skor alacaklarına inandığını söyledi. Palut, "Zorlu bir maça çıkacağımızın farkındayız. Kötü gidişimizi durdurmak istiyoruz, takıma olan güvenim tam" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ