Göztepe'de yeni stoper Kerim Alıcı
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Göztepe'de yeni stoper Kerim Alıcı

Göztepe'de yeni stoper Kerim Alıcı
Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ - Haberler | Spor

Süper Lig'de son olarak Gürsel Aksel Stadı'nda Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan Göztepe'de yeni stoper Kerim Alıcı oldu.

Süper Lig'de son olarak Gürsel Aksel Stadı'nda Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan Göztepe'de yeni stoper Kerim Alıcı oldu.

Mihojevic'in sakatlanması, Alpaslan'ın koronavirüs tedavisi görmesi ve Titi'nin de takımdan ayrılması nedeniyle elinde defans oyuncusu kalmayan teknik direktör Ünal Karaman, esas bölgesi sağ bek olan Kerim'e tutundu. İlk olarak 3-1 kaybedilen Galatasaray müsabakasında eksiklerden dolayı sol bek Berkan'ı stoperde deneyen Karaman, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor sınavlarında ise savunmanın göbeğinde Kerim'e şans tanıdı.İki karşılaşmada da 90'ar dakika oynayan 23 yaşındaki futbolcu beklenenden daha iyi bir performans ortaya koydu. Sezon başında Altınordu'dan sarı-kırmızılılara gelen Kerim, ilk yarıda Beypiliç Boluspor'a kiralandı. Devre arasında yeniden Göztepe'ye dönen Kerim, ilk kez sarı-kırmızılı formayı 16 Ocak 2021 tarihinde oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında 1 dakika giyebildi. Genelde yedek kulübesinde şans bekleyen Kerim Alıcı, son 2 maçta ise takımın bankosu olmayı başardı. Cumartesi günü deplasmanda Fraport Tav Antalyaspor deplasmanına çıkacak sarı-kırmızılılarda Mihojevic ve cezalı Nwobodo forma giyemeyecek.  


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ

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