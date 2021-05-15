SPOR Göztepe'de taraftar stada girmeyi bekliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SPOR Göztepe'de taraftar stada girmeyi bekliyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SÜPER Lig'de 2020-2021 sezonunun son haftasında Göztepe ile şampiyonluk hedefindeki lider Beşiktaş arasında İzmir'de oynanacak maç öncesi ev sahibi ekibin taraftarı, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Gürsel Aksel Stadı etrafında toplandı.

SÜPER Lig'de 2020-2021 sezonunun son haftasında Göztepe ile şampiyonluk hedefindeki lider Beşiktaş arasında İzmir'de oynanacak maç öncesi ev sahibi ekibin taraftarı, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Gürsel Aksel Stadı etrafında toplandı.

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından akredite edilen bir grup taraftarın sokağa çıkma izinleri de olması şartıyla sezonun son maçını stadyum localarından izlemesi bekleniyor. İzmir Emniyeti, kısıtlama muafiyeti olmayan taraftarı ise stat çevresinden uzaklaştırıyor.

GÖZTEPE YÖNETİMİNDEN TARAFTAR AÇIKLAMASI

Diğer taraftan Göztepe yönetimi, Beşiktaş maçını izlemek için Gürsel Aksel Stadı'nın çevresinde toplanan taraftarlara yönelik açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, akreditasyonu olmayan taraftarların evlerine dönmelerini istedi. Göztepe'nin açıklamasında, 'İçişleri Bakanlığı'nın talimatı gereği akreditasyonu olmayanlar stadyumlara alınmayacaktır. Taraftarlarımızdan sükunet içinde evlerine dönmelerini talep ediyoruz' ifadeleri yer aldı.

Göztepe yönetiminin taraftarla ilgili acil toplantıya girdiği öğrenildi.

SPOR Göztepe'de taraftar stada girmeyi bekliyor
SPOR Göztepe'de taraftar stada girmeyi bekliyor
SPOR Göztepe'de taraftar stada girmeyi bekliyor
SPOR Göztepe'de taraftar stada girmeyi bekliyor
SPOR Göztepe'de taraftar stada girmeyi bekliyor
SPOR Göztepe'de taraftar stada girmeyi bekliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Beşiktaş'tan süper kahraman filmlerini aratmayan şampiyonluk paylaşımı! Taraftarlardan beğeni yağıyor
Beşiktaş'tan süper kahraman filmlerini aratmayan şampiyonluk paylaşımı! Taraftarlardan beğeni yağıyor
Göztepe maçı öncesi kalabalık Beşiktaş kafilesi kriz çıkardı
Göztepe maçı öncesi kalabalık Beşiktaş kafilesi kriz çıkardı
Şampiyonluk maçı öncesi Beşiktaş ve Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada birbirine girdi
Şampiyonluk maçı öncesi Beşiktaş ve Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada birbirine girdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Sergey Lavrov Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özcan Deniz Demet Akalın Nur Fettahoğlu Mehmet Ali Erbil
Spor Cenk Tosun Gökhan Töre Şenol Güneş Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: SPOR Göztepe'de taraftar stada girmeyi bekliyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 18:29:51. #1.16#

title