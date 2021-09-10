Göztepe'de hava değişti

Süper Lig'de ilk 3 haftayı galibiyet alamadan tamamlayıp teknik direktör Ünal Karaman'ın yerine milli maçlar için sezona verilen arada Sırp çalıştırıcı Nestor El Maestro'yu dümene geçiren Göztepe'de Medipol Başakşehir maçı öncesi olumsuz hava değişti.

Süper Lig'de ilk 3 haftayı galibiyet alamadan tamamlayıp teknik direktör Ünal Karaman'ın yerine milli maçlar için sezona verilen arada Sırp çalıştırıcı Nestor El Maestro'yu dümene geçiren Göztepe'de Medipol Başakşehir maçı öncesi olumsuz hava değişti. Pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda Başakşehir karşısına mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak sarı-kırmızılılarda çarşamba günü göreve gelen Maestro tüm oyuncularıyla teker teker ilgileniyor.

Yoğun bir idman programı uygulayan 38 yaşındaki teknik adam, futbolcuların moral ve motivasyonunu oldukça artırdı. Tüm takım ağır bir antrenman programından geçse de futbolcuların oldukça neşeli olduğu gözleniyor. Türkiye'deki kariyerine galibiyetle başlamak isteyen El Maestro'nun 6 aydır takımı takip etmesi de avantaj olarak değerlendirildi. Kadroyu tanıyan genç teknik adamın kafasındaki 11'i oluşturduğu ve hücum ağırlıklı bir oyun sistemiyle takımı sahaya süreceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Atış