Göztepe'de futbol akademi teknik direktörlüğü görevine Serdar Sabuncu getirildi
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Göztepe'de futbol akademi teknik direktörlüğü görevine Serdar Sabuncu getirildi

Göztepe'de futbol akademi teknik direktörlüğü görevine Serdar Sabuncu getirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Futbol Akademi Teknik Direktörlüğü görevine Serdar Sabuncu getirildi.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Futbol Akademi Teknik Direktörlüğü görevine Serdar Sabuncu getirildi. 

Göztepe; daha önce İstanbul Başakşehir, Altınordu, Altay ve Bucaspor 1928 kulüplerinde Akademi Teknik Direktörü ve Genç Takım Sorumlusu unvanlarıyla çalışan Sabuncu, A takım seviyesinde Altay, 24 Erzincanspor, Bucaspor 1928 ve İzmirspor'da teknik direktörlük görevlerini de üstlendi. 2009-2013 yılları arasında Göztepe Futbol Akademisi'nde görev alan Sabuncu; Halil Akbunar, Tahir Babaoğlu, Fatih Kuruçuk, Göktuğ Bakırbaş gibi genç oyuncuların gelişimine ve A takıma kazandırılmasında önemli katkılarda bulundu. 

Yaklaşık 8 yıl aradan sonra sarı-kırmızılı kulübe dönen Serdar Sabuncu, "Yeniden Göztepe ailesine katıldığım için çok heyecanlı ve mutluyum" ifadelerini kullandı. Göztepe Futbol Akademisi'ni hem saha içi hem de saha dışında Avrupa standartlarına ulaştırma hedefiyle yola çıktıklarını belirten Sabuncu, "Kariyerimin 20'nci senesinde ekibimle birlikte, modern futbola uygun organizasyonları planlayarak, Göztepe armasını ulusal ve uluslararası platformlarda taşıyacak nitelikte çocuklar yetiştirme amacındayız" şeklinde konuştu.

(L)


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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