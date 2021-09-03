Göztepe'de favori Çağdaş Atan
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Göztepe'de favori Çağdaş Atan

Göztepe'de favori Çağdaş Atan
Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor

Süper Lig'de teknik direktör Ünal Karaman'la yollarını henüz 3 maç sonunda ayırdıktan sonra listesinin başına Tayfun Korkut'u alıp, gurbetçi teknik adamla son anda sözleşme pürüzü yaşayan Göztepe, Çağdaş Atan'a dümen kırdı.

Süper Lig'de teknik direktör Ünal Karaman'la yollarını henüz 3 maç sonunda ayırdıktan sonra listesinin başına Tayfun Korkut'u alıp, gurbetçi teknik adamla son anda sözleşme pürüzü yaşayan Göztepe, Çağdaş Atan'a dümen kırdı. Sarı-kırmızılıların Aytemiz Alanyaspor'dan geçtiğimiz günlerde ayrılan 41 yaşındaki genç teknik adamla masaya oturacağı öğrenildi. Futbolculuk döneminde Altay, Denizlispor, Beşiktaş, Trabzonspor, Energie Cottbus, Basel gibi kulüplerde forma giyen İzmirli Çağdaş Atan, 2016 yılında Sergen Yalçın'ın yardımcısı olarak başladığı antrenörlük kariyerinde birçok takım gezdikten sonra geçen sezon başında Beşiktaş'tan ayrılıp teknik direktörlüğe başladı.

Çağdaş Atan, ilk teknik direktörlük deneyiminde geçen sezon Alanyaspor'u Süper Lig'de haftalarca liderlik koltuğunda oturttu. Alanya, genç teknik adamla sezonu 60 puanla 7'nci sırada tamamladı. Bu sezon ilk 3 maçta 3 puan toplayabilen Alanyaspor, Atan'la yollarını Göztepe'nin Ünal Karaman'la vedalaştığı aynı dönemde ayırdı. Sezonun ilk 3 maçında 2 beraberlik, 1 yenilgi alan, yeni teknik direktörüyle çıkış yakalamaya çalışacak Göztepe'nin Çağdaş Atan'la anlaşmaya varması bekleniyor. Göz-Göz, gündeme aldığı geçen sezon son haftalarda Fenerbahçe'yi çalıştıran Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli yıldızlardan Emre Belözoğlu konusunda ise UEFA Pro Lisans belgesi olmadığı için çekimser kaldığı öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, Ünal Karaman'la yapılan yabancı transferleri konusunda sorun yaşamış, kötü sonuçların ardından vedalaşmıştı.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş

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