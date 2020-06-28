HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Göztepe'de buruk sevinç

SÜPER Lig'de Trabzonspor ve BTC Türk Yeni Malatyaspor yenilgileriyle Avrupa kupalarına katılma umudunu mucizelere bırakan Göztepe, Aytemiz Alanyaspor ile evinde 3-3 berabere kalırken buruk bir sevinç yaşadı.

Göztepe'de buruk sevinç
28.06.2020 13:17 | Son Güncelleme: 28.06.2020 13:22

SÜPER Lig'de Trabzonspor ve BTC Türk Yeni Malatyaspor yenilgileriyle Avrupa kupalarına katılma umudunu mucizelere bırakan Göztepe, Aytemiz Alanyaspor ile evinde 3-3 berabere kalırken buruk bir sevinç yaşadı. Trabzonspor ve Malatyaspor maçlarına göre daha pozitif futbol ortaya koyan sarı-kırmızılılar 3 kez yenik duruma düşmesine rağmen pes etmeyip geri dönmeyi başardı. Mağlubiyetten 90'ıncı dakikada Napoleoni'nin golüyle kurtulan Göztepe yenilgi serisini sonlandırdı. Göztepe tam 8 maç sonra 3 gol atma sevinci yaşadı. Son olarak 15 Şubat 2020 tarihinde İttifak Holding Konyaspor'u deplasmanda 3-1 yenen Göz-Göz, ardından oynadığı maçlarda gol sorunları yaşadı. Alanyaspor karşısında ise özellikle hücumda daha diri bir görüntü sergileyen Göztepe savunmada ise alarm verdi. 

Teknik Direktör İlhan Palut ise beraberlikten memnun olmadıklarını ancak oyuncularının yenilgiyi kabullenmemesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Son 2 maçta kötü bir görüntü ortaya koyduklarını anlatan genç teknik adam, "Lige verilen aranın ardından 2 haftalık kötü bir sürecin içine girmiştik. Alanyaspor maçında kötü gidişat karşısında bir reaksiyon göstermek istiyorduk. Takımım maça oldukça istekli ve arzulu başladı. İki haftadaki görüntümüzün aksine topla oynayan, kazanmayı isteyen ve rakip ceza sahası içinde gözüken bir Göztepe vardı. Oyunun hakimi genel anlamda bizken, gerçekten çok basit goller yedik. Takımımız buna rağmen kırılma yaşamadı. Skor anlamında geriye düşmemize rağmen oyundan düşmedik ve reaksiyon gösterdik" diye konuştu. 

BASİT GOLLER YİYORUZ 

Karşılaşmada mücadeleyi kesinlikle bırakmadıklarını anlatan İlhan Palut sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Tabi ki beraberlikten memnun değiliz. Alanyaspor maçında 65 dakikalık süreçte oynadığımız oyun bizim için bir dönüş sinyaliydi. 3 kere yenik duruma düşmemize rağmen mücadeleyi bırakmamamız ve saha içindeki duruşumuz bizim için olumlu yönlerdi. En büyük sorunumuz da basit goller yiyor oluşumuz, buna devam ediyoruz. Bunun üzerine çalışmamız gerekiyor. Önümüzdeki haftalarda alacağımız daha iyi sonuçlarla taraftarımızı sevindirmek istiyoruz." Göz-Göz kalan 5 maçta Fenerbahçe (D), Ankaragücü, Gençlerbirliği, Galatasaray (D) ve Demir Grup Sivasspor'la karşı karşıya gelecek. 


- İzmir

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak Spor
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak
YKS'ye giden genç kız, sokağa maske takmadan çıktığı için 900 TL ceza yedi Spor
YKS'ye giden genç kız, sokağa maske takmadan çıktığı için 900 TL ceza yedi
Sınava giremeyince kuzenini suçlayan genç, trol çıktı Spor
Sınava giremeyince kuzenini suçlayan genç, trol çıktı
Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım Spor
Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım
Her geçen gün yeni özelliği çıkan korona için korkutan keşif: Tek hedefi nefes değil Spor
Her geçen gün yeni özelliği çıkan korona için korkutan keşif: Tek hedefi nefes değil
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi Spor
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Ahmet Davutoğlu'na zor soru: AK Parti döneminde sessiz kaldığınız anlardan pişman mısınız?
Ahmet Davutoğlu'na zor soru: AK Parti döneminde sessiz kaldığınız anlardan pişman mısınız?
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Yaşadığı hastalık nedeniyle doktor olmaya karar verip, 60 yaşında YKS'ye girdi
Yaşadığı hastalık nedeniyle doktor olmaya karar verip, 60 yaşında YKS'ye girdi
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
Ağzı bağlı çuval içinde çöpe atılan koç öldü
Ağzı bağlı çuval içinde çöpe atılan koç öldü
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu aştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu aştı
Emekliler temmuzda çifte bayram yaşayacak! Hem maaşlar zamlanacak hem de ikramiyeler yatacak
Emekliler temmuzda çifte bayram yaşayacak! Hem maaşlar zamlanacak hem de ikramiyeler yatacak
Böyle erkeklik olmaz! Kimliği bilinmeyen bir şahıs, tartıştığı genç kızı sokak ortasında dövdü
Böyle erkeklik olmaz! Kimliği bilinmeyen bir şahıs, tartıştığı genç kızı sokak ortasında dövdü
Fatih, Karadeniz'de gerçekleştireceği sondaj çalışmaları için hareket etti
Fatih, Karadeniz'de gerçekleştireceği sondaj çalışmaları için hareket etti
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan silahlı çatışma sonucu bir askerimiz şehit oldu
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan silahlı çatışma sonucu bir askerimiz şehit oldu
Alışveriş için şehre indiği esnada yakalanan teröristin üzerinden güneş paneli çıktı
Alışveriş için şehre indiği esnada yakalanan teröristin üzerinden güneş paneli çıktı
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım
Denizli ve Muğla'da iki bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
Denizli ve Muğla'da iki bölge "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi
Hindistan, Çin sınırına füze konuşlandırdı
Hindistan, Çin sınırına füze konuşlandırdı
Alkollü sürücü, kendisine müdahale edenlerden helallik istedi
Alkollü sürücü, kendisine müdahale edenlerden helallik istedi
Herkes fiyatını konuşuyor peki ama Fatih'in portresi neden Londra'daydı? İşte tablonun yüzlerce yıllık serüveni
Herkes fiyatını konuşuyor peki ama Fatih'in portresi neden Londra'daydı? İşte tablonun yüzlerce yıllık serüveni
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Gelir kaybı yaşayan Galatasaray, bonservis bedeli olmayan oyunculara yönelecek
Gelir kaybı yaşayan Galatasaray, bonservis bedeli olmayan oyunculara yönelecek
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması: Talip olduğumuz her futbolcuyu getirebiliriz
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması: Talip olduğumuz her futbolcuyu getirebiliriz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Fahrettin Koca Mustafa Varank Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Buse Varol Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Gonca Vuslateri
Spor Falcao Caner Erkin Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Su İzmir Balık Ankara
Şu an buradasınız: Göztepe'de buruk sevinç - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.6.2020 13:41:34. #1.15#
title