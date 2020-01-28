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Göztepe'de Bubacarr Sanneh'le yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sezon başında Belçika'nın Anderlecht takımından kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Gambiyalı Bubacarr Sanneh ile yollarını ayırdı.

28.01.2020 18:18 | Son Güncelleme: 28.01.2020 18:18
Göztepe'de Bubacarr Sanneh'le yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sezon başında 'nın takımından kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Gambiyalı Bubacarr Sanneh ile yollarını ayırdı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Bubacarr Sanneh ile yapılan görüşmeler neticesinde kiralık sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

Sanneh, sarı-kırmızılı ekipte 2 Süper Lig ve 3 Türkiye Kupası maçına çıktı.

Kaynak: AA
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