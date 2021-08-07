Göztepe'de Beykan'dan beyaz sayfa
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Göztepe'de Beykan'dan beyaz sayfa

Göztepe'de Beykan'dan beyaz sayfa
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SÜPER Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de geçen sezonun ikinci yarısında Ankaraspor'dan transfer edilen ancak fazla forma şansı bulamayan Beykan Şimşek yeni bir sayfa açtı.

SÜPER Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de geçen sezonun ikinci yarısında Ankaraspor'dan transfer edilen ancak fazla forma şansı bulamayan Beykan Şimşek yeni bir sayfa açtı. Takımdan ayrılması gündeme gelen 26 yaşındaki futbolcu, tüm hazırlık karşılaşmalarında şans bulurken, oynadığı futbolla da teknik ekibin gözüne girdi.

Teknik direktör Ünal Karaman'ın her maçta şans verdiği orta saha oyuncusu 3-1 kazanılan Nazilli Belediyespor müsabakasında gol sevinci de yaşadı. Yeni sezonda takımda kalması beklenen Beykan'ın oldukça hırslı çalıştığı belirtildi. Geçen sezonun ikinci yarısında sadece 6 maçta görev yapan oyuncu 1 kez ilk 11'de sahaya çıktı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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