Göztepe, bu sezon 6. beraberliğini aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Göztepe, bu sezon 6. beraberliğini aldı

06.12.2020 12:11 | Son Güncelleme: 06.12.2020 12:15
Göztepe, bu sezon 6. beraberliğini aldı

Süper Lig'de dün konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Göztepe, bu sezon 6. kez sahadan 1 puanla ayrıldı.

Süper Lig'de dün konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Göztepe, bu sezon 6. kez sahadan 1 puanla ayrıldı.

Ligde 10 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi alan Göztepe 15 puana ulaştı. Bu maçlarda 16 gole imza atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 10 gol gördü.

İzmir temsilcisi, ligde Gaziantep FK ile en fazla berabere kalan ekip konumunda. Ligde en az mağlubiyet alan takımlar arasında bulunan Göztepe'nin Aytemiz Alanyaspor ve Gaziantep FK gibi 1 mağlubiyeti var.

Beraberlik golü Soner Aydoğdu'nun

Hes Kablo Kayserispor maçında takımının beraberlik golüne imza atan Soner Aydoğdu bu sezon 2. gol sevincini yaşadı. Süper Lig kariyerinde 22. golünü kaydeden Soner Aydoğdu, bunlardan 4'ünü Kayserispor filelerine gönderdi.

Soner Aydoğdu, Süper Lig'de Kayserispor dışında Trabzonspor'a 3, Ankaraspor, Fenerbahçe, Kardemir Karabükspor ve MKE Ankaragücü'ne 2, Antalyaspor, Bursaspor, Gaziantep FK, Gençlerbirliği, Kayseri Erciyesspor, Medipol Başakşehir ve Sivasspor'a 1 gol attı.

Yalçın Kayan cezalı

Göztepe, İzmir'deki deprem nedeniyle ertelenen 7. hafta mücadelesinde 9 Aralık Çarşamba günü lider Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Dünkü karşılaşmada 4. kez sarı kart gören Yalçın Kayan, cezası nedeniyle bu müsabakada forma giyemeyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

İlgili Haberler

Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Alanyaspor, bu sezon ilk kez yenildi
Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Alanyaspor, bu sezon ilk kez yenildi
Ligdeki ilk mağlubiyetini alan Alanyaspor, gözünü Göztepe maçına çevirdi
Ligdeki ilk mağlubiyetini alan Alanyaspor, gözünü Göztepe maçına çevirdi
Atılay Canel: 'Tipik bir beraberlik maçı oldu'
Atılay Canel: "Tipik bir beraberlik maçı oldu"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Donald Trump Fahrettin Koca Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Onur Ünlü Başak Dizer Pelin Karahan Demet Özdemir
Spor Falcao Okan Buruk Gökhan Gönül Mbaye Diagne Nacer Chadli
Tüm Haberler Bursa Deprem Antalya Akdeniz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Göztepe, bu sezon 6. beraberliğini aldı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 12:15:39. #1.14#
title