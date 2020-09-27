Göztepe, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
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Göztepe, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

27.09.2020 14:05 | Son Güncelleme: 27.09.2020 14:09
Göztepe, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'de 3 Ekim Cumartesi günü Medipol Başakşehir'e konuk olacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'de 3 Ekim Cumartesi günü Medipol Başakşehir'e konuk olacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'de dün Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı futbolcular, Medipol Başakşehir maçı için ilk çalışmasını teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Dünkü müsabakada uzun süre forma giyen isimlerin yenileme çalışması yaptığı antrenmanda diğer oyuncular pas çalışmasının ardından dar alanda oyun oynadı.

Yarın izin yapacak sarı-kırmızılı futbolcular hazırlıklarına salı günü devam edecek.

Öte yandan sağ diz dış yan bağda zorlanma ve ödem tespit edilen Obinna Nwobodo'nun tedavisinin devam ettiği, oyuncunun lige 4. haftadan sonra verilecek arada takımla çalışmalara başlamasının planlandığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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