Göztepe Avrupa'da yok

Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Göztepe, Avrupa davetini kabul etmedi. Hentbol şubesinde yeni sezon öncesi küçülmeye giderek 9 oyuncunun yanı sıra antrenör Adnan Öztürk'le de yollarını ayıran Göz-Göz, Selka Eskişehir'in maddi sebeplerle ligden çekilmesi sonrası Hentbol Federasyonu'ndan bu kulübün yerine EHF Challenge Cup'a katılma davetine olumsuz yanıt verdi. Yeni sezon öncesi voleybolda atağa geçen sarı-kırmızılılar, Rota Koleji'nin yarışmacı haklarını devralıp Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde mücadele edecek.

Kaynak: DHA

- İzmir