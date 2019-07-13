Göztepe Avrupa'da yok

Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Göztepe, Avrupa davetini kabul etmedi.

Göztepe Avrupa'da yok

Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Göztepe, Avrupa davetini kabul etmedi. Hentbol şubesinde yeni sezon öncesi küçülmeye giderek 9 oyuncunun yanı sıra antrenör Adnan Öztürk'le de yollarını ayıran Göz-Göz, Selka Eskişehir'in maddi sebeplerle ligden çekilmesi sonrası Hentbol Federasyonu'ndan bu kulübün yerine EHF Challenge Cup'a katılma davetine olumsuz yanıt verdi. Yeni sezon öncesi voleybolda atağa geçen sarı-kırmızılılar, Rota Koleji'nin yarışmacı haklarını devralıp Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde mücadele edecek.


- İzmir

Kaynak: DHA
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