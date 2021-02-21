Göztepe: 0-1 (İLK YARI)

Mustafa AKIN/

STAT: Ülker

HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Kemal Yılmaz, Süleyman Özay

FENERBAHÇE: Altay , Nazım, Serdar, Attila, Caner, Ozan, Sosa, Valencia , Osayi-Samuel, Mesut, ThiamGÖZTEPE: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Atınç, Dzenan, Obinna, Soner, Diabate, Halil, Cherif, JahovicGOL: Dk. 9 Halil Akbunar (Göztepe)SARI KART: Murat Paluli (Göztepe)

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe ile Göztepe arasındaki maçın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

8'inci dakikada Jahovic'in ara pasında topla buluşan Ndiaye'nin sol çaprazdan vuruşunda kaleci Altay gole izin vermedi.9'uncu dakikada Göztepe karşılaşmada öne geçti. Diabate'nin uzun pasında topla buluşan Halil Akbunar, kalesini terk ederek ceza sahası dışına çıkan Altay'ın hatasını değerlendirerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.23'üncü dakikada Thiam'ın indirdiği topla buluşan Valencia'nın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.29'uncu dakikada Valencia'nın pasın ile buluşan Ozan'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vuruşunda kaleci İrfan Can'a çarpan meşin yuvarlağı kornere gönderdi.38'inci dakikada Sosa'nın ortasında arka direkte topla buluşan Thiam'ın kafa ile indirdiği meşin yuvarlağı Ndiaye uzaklaştırdı.43'üncü dakikada Valencia'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sosa'nın vuruşunda meşin yuvarlağa kaleci İrfan Can iki hamlede sahip oldu.45'inci dakikada Halil Akbunar'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

İlk yarı deplasman ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN