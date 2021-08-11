Gözler yarın açıklanacak faiz kararında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gözler yarın açıklanacak faiz kararında

Gözler yarın açıklanacak faiz kararında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TCMB faiz kararını yarın açıklayacak.

TCMB faiz kararını yarın açıklayacak. Piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası'ndan gelecek karara kilitlendi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Ağustos ayı faiz kararını yarın açıklayacak. TCMB Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yarın toplanacak. Bir önceki toplantıda politika faiz oranı yüzde 19'da sabit tutulmuştu.

2021 YILI AYLARA GÖRE FAİZ ORANLARI

2021 yılı Ocak ve şubat aylarında faiz yüzde 17 seviyesinde tutulmuş, Mart ayında 200 baz puanlık artışla yüzde 19'a yükseltilmesine karar verilmişti. Nisan ayında gerçekleşen toplantıda ise faizin yüzde 19'da sabit tutulmasına karar verilmişti. Mayıs, Haziran ve son Temmuz aylarında gerçekleştirilen toplantılarda faizin yüzde 19'da sabit tutulması kararlaştırılmıştı.

Piyasalardaki gelişmelere göre değişkenlik gösteren politika faizi 2010 yılından bu yana en düşük seviyesi 2013 yılında gerçekleşmişti. 2013 yılında yüzde 4,5 seviyelerine inen faiz oranları 2018 yılında ile yüzde 24 seviyelerinde bulunuyordu.

MERKEZ BANKASI FAİZ ORANLARI DÜŞERSE NE OLUR ?

Merkez Bankası'nın her ay açıkladığı bir haftalık repo faizi (politika faizi) bankalara o hafta hangi orandan borç verileceğini belirliyor. Faiz oranı düşük olduğu zaman bankalar daha rahat TL alabiliyor ve böylece kredi verebiliyorlar.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum İlham Aliyev Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Yusuf Güney Şeyma Subaşı Haluk Levent
Spor Mesut Özil Mete Gazoz Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gözler yarın açıklanacak faiz kararında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 11:32:01. #1.14#

title