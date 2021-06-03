Gözler ilk Kabine toplantısında! Tepkiler üzerine eğlence sektörü için yeni adım atılıyor
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Gözler ilk Kabine toplantısında! Tepkiler üzerine eğlence sektörü için yeni adım atılıyor

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Ekonomi

Koronavirüs pandemisi nedeniyle turizm, eğlence sektörlerinde faaliyetlerin kısıtlanması turizmcileri ve müzisyenleri zor durumda bıraktı. Normalleşme kararları sonrası özellikle müzisyenlerle ilgili haziran sonuna kadar yeni gelişme olmaması tepkilere neden oldu. Bunun üzerine ilk Kabine toplantısında; turizm ve eğlence sektörleriyle ilgili bir dizi gevşeme kararları alınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Haziran'dan sonra uygulanan normalleşme kurallarını açıklamasının ardından kendileri için herhangi bir gevşeme kararı alınmayınca müzisyenler durumu tepkiyle karşıladı. Gelen eleştiriler üzerine önümüzdeki günlerde toplanacak Kabine toplantısında konuya ilişkin bir dizi gevşeme kararı alınacak.

"YENİ KARARLAR BUGÜNKÜNDEN FARKLI OLACAK"

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Turizm, eğlence ve sanat dünyasından gelen haklı tepkilerin tesiriyle haziran sonuna kadar geçerli diye duyurulan yeni kurallar muhtemelen ilk Kabine toplantısında bir kademe daha gevşetilecek. Beklentileri karşılar mı bilmem ama bugünkünden farklı olacağı kesin" ifadelerini kullandı.

Gözler ilk Kabine toplantısında! Tepkiler üzerine yeni adım atılıyor

1 HAZİRAN SONRASI ALINAN NORMALLEŞME KARARLARI

Sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi 22.00-05.00 arasında uygulanıyor. Bu sınırlama hafta sonu ise cumartesi 22.00 ile Pazartesi sabahı 05.00 arasında uygulanacak. Temmuz ayında bu kısıtlama sayıları vaka ve vefat sayıları ve aşılamaya göre yeniden belirlenecek.

Restoran lokanta gibi yerler sabah 7 ile akşam 21.00 arasında belirlenen kurallara göre; gece 24.00'e kadar paket servisi yapıyor. Pazar günü ise sadece paket servis.

Kahvehane, kafe, çay bahçesi, lunapark gibi işletmeler, sabah 07.00 ile akşam 21.00 arasında pazar günü hariç çalışabiliyor.

Düğün törenleri belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başladı.

2021-2022 akademik takvimi 13 Eylül'de başlayacak. Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması devam ediyor.

Gözler ilk Kabine toplantısında! Tepkiler üzerine eğlence sektörü için yeni adım atılıyor
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Servet Uzun
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