Gözaltına alınan Michel Platini kimdir?

Michel Platini, Fransa futbol tarihinin en iyi orta saha oyuncu, UEFA Başkanlığı yaptığı dönemde adının karıştığı rüşvet suçlamaları nedeniyle gözaltında alındı. Son dakika habere göre, eski UEFA Başkanı Michel Platini, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesiyle ilgili rüşvet almak suçlamasıyla hakkında soruşturma açılmıştı. Peki Michel Platini kimdir, kaç yaşındadır? İşte detaylar...

MICHEL PLATINI KİMDİR?

Bir italyan göçmenin torunu olan Michel Platini, 1955'de Joeuf'da doğdu. Futbola ilk olarak, babasının antrenörlüğünü üstlendiği Nancy takımında başladı. 1976 yılında Olimpiyatlar'da oynayan Platini, ilk resmi uluslararası müsabakasına aynı yıl Çekoslavakya karşısında çıktı. Nancy takımında oynadığı yedi sezonda attığı 98 golün ardından 1979 yılında AS St. Etienne takımına transfer oldu.

1982 yılında rekor bir transfer ücretiyle (1.200.000 pound) Juventus'a transfer olan Platini orada da gollerine devam etti ve italyan ekibinin 4 yıl içinde 3 kez şampiyon olmasında ve ayrıca Avrupa kupalarında da büyük başarılara imza atmasında büyük pay sahibi oldu. Milli takımını '84 Avrupa Şampiyonası'na sürüklemekle kalmayan Platini, 2 hat-trick de dahil olmak üzere toplam 9 golle Fontaine'in rekorunu da kırdı.1985 yılında Avrupa'nın En iyi Futbolcusu ödülünü de 3. kez alan Platini dünya futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Platini 1978, 1982 ve en son da 1986 Dünya Kupalarında oynadı. Jübilesini Dünya Karmasıyla birlikte 1987'in ağustos ayında Wembley Stadı'nda büyük bir taraftar kitlesi önünde yapan Platini, hayatının geri kalan bölümüne adım attı.Ancak futboldan uzak durması pek uzun sürmedi ve 1990 Dünya Kupası'na katılamayan Fransa'nın başına teknik patron olarak geçti.

UEFA başkanı olarak görev yaptı.

UEFA BAŞKANLIĞI VE RÜŞVET SUÇLAMASI

FIFA Etik Komitesi, 21 Aralık 2015 tarihinde FIFA Başkanı Sepp Blatter ile UEFA Başkanı Michel Platini'ye 8 yıl futboldan men cezası verdi. Soruşturmanın akıbetini 'açıklanamayan' 2 milyon dolar belirledi. Blatter'in Platini'ye verdiği 2 milyon doların sebebinin ve kaynağın konusunda yapılan savunmalar inandırıcı bulunmadı.

FIFA Etik Komitesi, FIFA Başkanı Sepp Blatter ile UEFA Başkanı Michel Platini'ye 8 yıl futboldan men cezası verdi. Kurul ayrıca, Blatter'e 50 bin, Platini'ye de 80 bin İsviçre Frankı para cezasına çarptırdı.

ABD ve İsviçre'de yürütülen soruşturmaları kapsamında İsviçre Adalet Bakanlığı geçtiğimiz hafta FIFA ile bağlantılı tüm banka hesaplarını dondurmuştu.FIFA Etik Kurulu'nun bu kararının ardından, 26 Şubat 2016'da yapılacak FIFA Başkanlığı seçiminde aday olmayı planlayan Michel Platini'nin başkanlık hayalleri tamamen bitmiş oldu.