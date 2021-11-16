Görüntüler Türkiye'den! Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Görüntüler Türkiye'den! Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dönemde bayilerde sıfır araç bulunmuyor. Birçok kişi stokçuluk yapıldığını öne sürerken, Honda'nın sınırlı sayıda Civic modeli satışa sunması ilginç görüntülere neden oldu. Erken saatlerde bayi önünde sıraya giren vatandaşlar, kapının açılmasıyla daha hızlı davranmak için birbirleriyle yarıştı.

Türkiye'de sıfır otomobil almakta bulmakta bir hayli zorlaştı. Döviz kurundaki artıştan dolayı fiyatların bir hayli yüksek olduğu piyasada sıfır araç neredeyse bulunmuyor.

Bayilerin kurdaki yükselişten ötürü araç stokladığı iddia ediliyor. Vatandaşın konu hakkında şikayetleri artınca Ticaret Bakanlığı harekete geçmiş ve Bakan Muş'un talimatıyla bayilere denetim başlatıldı.

Ancak bayilerde hala araç bulmak zor. Vatandaşlar hala sıfır araç bulamamaktan şikayetçi. Hal böyle olunca birçok kişi ikinci el araçlara yöneldi. Böylece ikinci el araç fiyatları da alıp başını gitti.

Sıfır araç bulmanın bu kadar zor olduğu bir ortamda, Honda'nın kısıtlı sayıda sıfır Civic modelini satışa sunması sonrası bayide inanılmaz bir yoğunluk yaşandı. Bayinin kapısını açmasıyla daha hızlı davranmak isteyen vatandaşlar, resmen birbiriyle yarıştı.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title