Görme Engelliler Halter Milli Takımı, Ankara'da kampa girdi - Haberler Spor
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Görme Engelliler Halter Milli Takımı, Ankara'da kampa girdi

AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Görme Engelliler Halter Milli Takımı, Ankara'da kampa girdi

Görme Engelliler Halter Milli Takımı, 23-30 Ekim tarihlerinde Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenecek Dünya Halter Şampiyonası için Ankara'da kampa girdi.

ANKARA (AA) - Görme Engelliler Halter Milli Takımı, 23-30 Ekim tarihlerinde Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenecek Dünya Halter Şampiyonası için Ankara'da kampa girdi.

Ankara'da bir otelde kampa giren milli haltercilerin dünya şampiyonasına hazırlıkları 22 Ekim'e kadar yoğun bir şekilde devam edecek.

Türkiye Görme Engelliler Halter Milli Takım Teknik Direktörü Ersin Akyüz, çalışmalarına ilişkin, "Kampa başladık. Günde çift antrenman yapıyoruz, bir ay böyle devam edeceğiz. Halter Dünya Şampiyonası'na sporcularımızı en üst düzeyde çalıştırıyoruz. Onların derecelerinin üzerine derece koymaya çalışıyoruz." dedi.

Ersin Akyüz, 4'ü kadın 8 görme engelli milli halterciyle çalıştıklarını, hepsinden de dünya şampiyonasında madalya beklediklerini belirterek, "Dünya şampiyonası bizim olimpiyatlarımız niteliğinde. Yaklaşık 10 madalya kazanırız bunun 5'i de altın olur diye düşünüyoruz, eğer bir sürpriz çıkmazsa." diye konuştu.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri
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