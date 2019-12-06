Görme Engelli Futsal Milli Takımı'nın hedefi dünya şampiyonluğu

06.12.2019 13:13 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:14

ANTALYA'da 7 ülkenin katıldığı Görme Engelliler IBSA Futsal Dünya Şampiyonası'nda Türkiye B2-B3 Futsal Milli Takımı, şampiyonluk için mücadele edecek.

Şampiyona öncesinde Kundu bölgesindeki bir otelde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Türkiye Görme Engelliler Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, Dünya Futsal Şampiyonası'na Türk milli takımı olarak çok iyi hazırlandıklarını söyledi. Sporcuların en iyi şekilde Türkiye'yi temsil edeceğini vurgulayan Sayyıdan, "Hedefimiz turnuvada madalya kazanmak. Madalya almak için tüm gayreti göstereceğiz. Federasyon olarak başarılı bir turnuva geçirip, turnuvanın sağlıklı tamamlanmasını diliyorum. Görme engelliler futsal turnuvası olarak tarihe güzel not bırakmak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA