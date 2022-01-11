Görenler telefonuna sarıldı! Fenerbahçe'nin hoca adayı maça geldi
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Adana Demirspor karşılaşmasını tribünden izleyen Yılmaz Vural'dan bir hamle daha geldi. Vural, Fenerbahçe Beko-Olympiakos maçını da tribünden takip etti. Vural'ı görenler hatıra fotoğrafı çektirdi.
Son günlerde Fenerbahçe'ye hoca olacağı söylentileri kuvvetlenen Yılmaz Vural, bu sefer de basketbol maçında görüldü. Kadıköy'de dün oynanan Adana Demirspor maçını izleyen Vural, Fenerbahçe Beko'nun Olympiakos karşılaşmasını da seyretti.,
GÖRENLER TELEFONA SARILDI
Yılmaz Vural'ı salonda gören telefonuna sarıldı. Başkan Ali Koç'un Yılmaz Vural'la ilgili, "Yılmaz hocayı çok severim. İyi Fenerbahçelidir. Takımı hazirana kadar hazırlayacak bir hocayla da anlaşabiliriz" sözleri, söylentileri iyice kuvvetlendirdi.
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