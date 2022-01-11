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Görenler telefonuna sarıldı! Fenerbahçe'nin hoca adayı maça geldi

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Adana Demirspor karşılaşmasını tribünden izleyen Yılmaz Vural'dan bir hamle daha geldi. Vural, Fenerbahçe Beko-Olympiakos maçını da tribünden takip etti. Vural'ı görenler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Son günlerde Fenerbahçe'ye hoca olacağı söylentileri kuvvetlenen Yılmaz Vural, bu sefer de basketbol maçında görüldü. Kadıköy'de dün oynanan Adana Demirspor maçını izleyen Vural, Fenerbahçe Beko'nun Olympiakos karşılaşmasını da seyretti.,

Görenler telefonuna sarıldı! Fenerbahçe'nin hoca adayı basket maçına geldiVural, Kadıköy'de oynanan Adana Demir maçını tribünden takip etti.

GÖRENLER TELEFONA SARILDI

Yılmaz Vural'ı salonda gören telefonuna sarıldı. Başkan Ali Koç'un Yılmaz Vural'la ilgili, "Yılmaz hocayı çok severim. İyi Fenerbahçelidir. Takımı hazirana kadar hazırlayacak bir hocayla da anlaşabiliriz" sözleri, söylentileri iyice kuvvetlendirdi.

Görenler telefonuna sarıldı! Fenerbahçe'nin hoca adayı basket maçına geldiYılmaz Vural basketbol maçında

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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