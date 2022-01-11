Görenler telefonuna sarıldı! Fenerbahçe'nin hoca adayı maça geldi

Son günlerde Fenerbahçe'ye hoca olacağı söylentileri kuvvetlenen Yılmaz Vural, bu sefer de basketbol maçında görüldü. Kadıköy'de dün oynanan Adana Demirspor maçını izleyen Vural, Fenerbahçe Beko'nun Olympiakos karşılaşmasını da seyretti.,

Vural, Kadıköy'de oynanan Adana Demir maçını tribünden takip etti.

GÖRENLER TELEFONA SARILDI

Yılmaz Vural'ı salonda gören telefonuna sarıldı. Başkan Ali Koç'un Yılmaz Vural'la ilgili, "Yılmaz hocayı çok severim. İyi Fenerbahçelidir. Takımı hazirana kadar hazırlayacak bir hocayla da anlaşabiliriz" sözleri, söylentileri iyice kuvvetlendirdi.

Yılmaz Vural basketbol maçında

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