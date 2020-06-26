HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Görenler dönüp bir daha bakıyor... Cezaevinde öğrendiği bilgilerle kendine elektrikli araç yaptı

Görenler dönüp bir daha bakıyor.

26.06.2020 11:24 | Son Güncelleme: 26.06.2020 12:07

Görenler dönüp bir daha bakıyor... Cezaevinde öğrendiği bilgilerle kendine elektrikli araç yaptı

Elektrikli araç yaptı sipariş yağıyor

BURSA - Bursa'da yaşayan Hasan Duman, 30 yıl boyunca kaldığı cezaevinde öğrendiği bilgilerle tahliye olduktan sonra elektrikli araç üretmeyi başardı.

İki tekerlekli olan ve tek ve iki kişilik modelleri bulunan elektrikle çalışan araçları Duman, uzun çalışmaları sonucu üretmeyi başardı. İki teker üzerinde giden ve 10 bin liraya mal ettiği araçları 17 bin 500 liradan satışa sunuyor. Çok beğenilen araçlar iki dev tekerlek üzerinde gidiyor ve asla devrilmiyor. Görenlerin hayran olduğu araçlar o kadar ilgi çekiyor ki yolda bu araçları görenler bir daha bakıyor. Araçlar 20 kilometre hıza ulaşabiliyor. Doldurulan şarjla 4 saat yol kat edebiliyor. Bu araçları geliştirmeyi düşünen Duman, üzerine güneş enerjisi panelleri koyup şarj sorununu bitirmeyi hedefliyor.

İlginç şeylere merak duyduğunu ifade eden Hasan Duman "Ben maket ustasıyım uzun yıllar maket yaptım. Babamdan gelen bir el becerisi var. Aracın başka şeklini yapmıştım üzerinde çalışa çalışa bu hale geldi. Bu araçlar elektrikle çalışıyor. Ortaya güzel bir ürün çıktı bunu biraz daha geliştirmeyi hedefliyorum. Araç şarjla 4 saat yol gidebiliyor. Saatte 20 kilometre hız yapıyor. Aracı istersek dahada hızlandırabiliriz. Bu aracı ilk defa görenler merakla bakıyor. Ben aracı yaparken Semih ve Muhammet kardeşlerimden yardım aldım. Ben 30 yıl 6 ay cezaevinde kaldım. Buradan her çıkan tekrar cezaevine dönecek diye bir kural yok. Cezaevinde insan kendini geliştirerek bir şeyler üretebilir. Bu yaptığım araçta cezaevinde okuduğum bilgilerin çok faydası oldu. Bu aracı orada öğrendiğim bilgilerle yaptım. Babadan gelen bir merakta var bu aracı 4 yılda tasarladım. 10 bin liraya mal ettim. 17 bin 500 liradan satmayı düşünüyorum. Talepler gelmeye başladı" dedi.

Görenler dönüp bir daha bakıyor... Cezaevinde öğrendiği bilgilerle kendine elektrikli araç yaptı

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Ekrem İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet'in tablosuna verilen 6,5 milyon liraya israf eleştirisi yapanlara yanıt verdi Ekonomi
Ekrem İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet'in tablosuna verilen 6,5 milyon liraya israf eleştirisi yapanlara yanıt...
Son Dakika: Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri erken yatacak Ekonomi
Son Dakika: Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri erken yatacak
Toprak Mahsulleri Ofisi üreticilere 200 milyon lira ödeme yaptı Ekonomi
Toprak Mahsulleri Ofisi üreticilere 200 milyon lira ödeme yaptı
Türkiye, koronavirüse karşı Filistin'e 5 milyon dolar hibe edecek Ekonomi
Türkiye, koronavirüse karşı Filistin'e 5 milyon dolar hibe edecek
Merkez Bankası rezervleri 91 milyar 593 milyon dolara geriledi Ekonomi
Merkez Bankası rezervleri 91 milyar 593 milyon dolara geriledi
Alman ödeme hizmeti sağlayıcısı Wirecard iflas başvurusunda bulundu Ekonomi
Alman ödeme hizmeti sağlayıcısı Wirecard iflas başvurusunda bulundu
Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi
Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi
Yabancıların Türkiye'de yaptığı yatırımlarda dikkat çeken artış
Yabancıların Türkiye'de yaptığı yatırımlarda dikkat çeken artış
Dudak uçuklatan fiyat Bodrum'u karıştırdı! Döneri, pideyi 10 katı fiyatına sattılar
Dudak uçuklatan fiyat Bodrum'u karıştırdı! Döneri, pideyi 10 katı fiyatına sattılar
İBB, Londra'da açık artırma usulüyle satışa sunulan Fatih Sultan Mehmet portresini 6,5 milyon TL'ye satın aldı
İBB, Londra'da açık artırma usulüyle satışa sunulan Fatih Sultan Mehmet portresini 6,5 milyon TL'ye satın aldı
Son Dakika: İstanbul'da şehir hatları vapurları 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruş olacak
Son Dakika: İstanbul'da şehir hatları vapurları 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruş olacak
ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı
ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı
Ons altın son 8 yılın en yüksek seviyesini gördü
Ons altın son 8 yılın en yüksek seviyesini gördü
Altının kilogramı 388 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 388 bin liraya geriledi
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
ABD'de dayanıklı mal siparişleri mayısta toparlanma gösterdi
ABD'de dayanıklı mal siparişleri mayısta toparlanma gösterdi
Süper Loto'da 14 milyonluk büyük ikramiye bir kişiye çıktı
Süper Loto'da 14 milyonluk büyük ikramiye bir kişiye çıktı
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 15,8 milyar lira arttı
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 15,8 milyar lira arttı
ABD'de koronavirüsün etkisiyle 3,5 ayda 47,5 milyon kişi işsiz kaldı
ABD'de koronavirüsün etkisiyle 3,5 ayda 47,5 milyon kişi işsiz kaldı
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
50 bin TL'ye kadar alıcısı olan Adana güvercinlerini satarak 22 öğrenciyi giydirdi
50 bin TL'ye kadar alıcısı olan Adana güvercinlerini satarak 22 öğrenciyi giydirdi
Fatura tahsilatları 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! Borcu olanların elektrik ve doğal gazı kesilecek
Fatura tahsilatları 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! Borcu olanların elektrik ve doğal gazı kesilecek
Sivaslı usta, artık üretimi yapılmayan Osmanlı kehribar tespihini 5 bin liraya satıyor
Sivaslı usta, artık üretimi yapılmayan Osmanlı kehribar tespihini 5 bin liraya satıyor
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Son Dakika: UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret
Son Dakika: UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret
İBB 5 bin yeni taksi projesi için ilk adımı bugün atıyor! Proje UKOME'ye sunulacak
İBB 5 bin yeni taksi projesi için ilk adımı bugün atıyor! Proje UKOME'ye sunulacak
Son dakika: Merkez Bankası faizi sabit tuttu
Son dakika: Merkez Bankası faizi sabit tuttu
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan sorumlu personel olacak
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan...
Kara Kuvvetleri Komutanlığı gücüne güç katacak bir hava aracına daha kavuştu
Kara Kuvvetleri Komutanlığı gücüne güç katacak bir hava aracına daha kavuştu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Meral Akşener Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Oğuzhan Koç Hülya Avşar Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Serdar Aziz Bülent Uygun Emre Belözoğlu Ivan Obradovic
Daha Fazla Kadın Bursa Manisa Deprem
Şu an buradasınız: Görenler dönüp bir daha bakıyor... Cezaevinde öğrendiği bilgilerle kendine elektrikli araç yaptı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 12:34:21. #1.14#
title