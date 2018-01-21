GoPro Fusion Kamerası için Android Telefon Desteği Listesini Genişletti.



GoPro Fusion Uyumlu Android Cihazlar Listesi Güncellendi.

GoPro'un 360 derecelik Fusion kamerasıyla tecrübe kazanma yeteneği, donanım ve yazılım yeteneklerinin geliştirilmesi üzerine kurulu ve şimdi ikinci bir gelişme yaşanıyor. Şirketin Android uygulamasına yönelik bir güncelleme, bazı telefonların (aşağıda listelenen) kamerayla eşleşmesine ve 360 ??derece veya video klipleri paylaşmasına izin verir hale getirdi.



Uyumlu listedeki yaklaşık on model var ve iOS'daki gibi yetenekler platforma göre değişiyor ancak GoPro, listede "istikrar, görüntü işleme ve platformdaki genel performansı artırmaya devam ediyoruz" şeklinde açıklamasıyla bu listenin daha da genişleyeceğini umuyoruz.

Listede olmayan akıllı telefon sahipleri bekleyene kadar en azından bazı Galaxy ve Pixel sahipleri bu güzellikten faydalanmayı düşünebilir.

GoPro Fusion Compatible Android Devices – GoPro Fusion Uyumlu Android Cihazlar

Asus ZenFone AR

Google Pixel/ Pixel XL

Google Pixel 2/ Pixel 2 XL

LG V30

Motorola Moto Z/ Moto Z Force

Motorola Moto Z2 Force

Samsung Galaxy Note8**

Samsung Galaxy S7/ S7 Edge*

Samsung Galaxy S8/ S8+**

ZTE Axon 7

Google Play, GoPro

GoPro Fusion-Supported mobile devices list

http://www.teknotalk.com/gopro-fusion-uyumlu-android-cihazlar-listesi-guncellendi-61861/