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Google, sosyal medya düzenlemesinin ardından Türkiye'de ofis açıyor

Dünya devi internet arama motoru Google, TBMM'de kabul edilen ve 1 Ekim'de yürürlüğe girmesi beklenen yeni sosyal medya düzenlemesi sonrasında Türkiye'de ofis açıyor.

19.08.2020 19:24 | Son Güncelleme: 19.08.2020 20:05

Kamuoyunda sosyal medya yasası olarak bilinen, Temmua ayı sonunda yürürlüğe giren İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun sorasında ilk adım Google'dan geldi. Yasanın kabulünün ardından Türkiye'de ilk olarak Google, ofis açacağını duyurdu.

GOOGLE, TÜRKİYE'DE DE ŞİRKETLEŞECEK

Habertürk TV'den Esra Nehir'in haberine göre Youtube gibi platformları bünyesinde barındıran şirket, Türkiye'de ki tüm operasyonlarını yürütmek için şirketleşme kararı aldı.

TÜM OPERASYONLAR TEK MERKEZDEN YÖNETİLECEK

ABD'li teknoloji devi, Türkiye'de resmî olarak 2005 yılından bu yana 'Google Reklamcılık ve Pazarlama Limited Şirketi' adıyla faaliyet gösteriyor. Şirketin Türkiye'ye yönelik aldığı ofis açma kararı ise Google'ın sadece reklam ve pazarlama faaliyetlerine değil, tüm operasyonlarına odaklanacağı belirtiliyor.

YASA NELER GETİRİYOR?

Yeni düzenlemeye göre; Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı (Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp) en az 1 kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirleyecek.

Temsilci belirlemeyen ağ sağlayıcılara kademeli olarak para cezası verilecek. 6 aylık raporu Türkçe hazırlayarak BTK'ya bildirecek. İlk rapor için Ocak 2021 olan tarih Haziran 2021'e uzatıldı.

PARA CEZASI VERİLECEK

Yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan veya yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında para ve reklam yasağı verilecek. 10 bin liradan 100 bin liraya kadar verilebilen idari para cezası, 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar artırılacak.

Google, sosyal medya düzenlemesinin ardından Türkiye'de ofis açıyor
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