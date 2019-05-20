Google Huawei Marka Telefonlardan İşletim Sistemi Desteğini Geri Çekti

ABD ile Çin arasındaki teknoloji savaşı git gide büyüyor. Google huawei ile olan uygulama sözleşmesini iptal ederken, İntel ve diğer şirketlerde Google'ı izledi. Uzmanlara göre Huawei'nin yeni bir işletim sistemine geçerek kullanıcılarını zarara uğratmak istemiyor.

GOOGLE İŞLETİM DESTEĞİNİ GERİ ÇEKTİ

Google'ın işletim sistemi desteğini geri çekmesiyle Huawei android kullanıcılarında google play, youtube ve gmail çalışmayacak.

Dünyanın en büyük işlemci üreticileri olan İntel, Qualcomm ve Broadcomm'da Huawei ile ilişkilerini ve bütün projelerini askıya aldığı belirtiliyor.

HUAWEİ, ABD'NİN İDDİALARINI YALANLADI

ABD'de Donald Trump yönetimi, Çinli şirketi ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal etmekle, Amerikalı şirketlerin teknolojilerini ve fikri mülkiyetlerini ele geçirmeye çalışmakla suçlarken, söz konusu suçlamaları kabul etmeyen Huawei, ABD'nin amacının şirketin yükselişini durdurmak olduğunu savunuyor.