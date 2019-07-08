Google'dan mobile telefon operatörü hamlesi
Google LLC'nin, ABD'nin dördüncü mobil telefon operatörünü kurmak için uydu hizmeti sağlayıcısı Dish Network Corp. ile görüşmelere başladığı duyuruldu.
Google LLC'nin, ABD'nin dördüncü mobil telefon operatörünü kurmak için uydu hizmeti sağlayıcısı Dish Network Corp. ile görüşmelere başladığı duyuruldu.
New York Post'un konuya yakın kişilere dayandırdığı haberine gore, Google T-Mobile'dan aldığı alıcıları kullanarak Dish ile iş birliği yapmayı planlıyor.
Haberde, Google'ın yöneticisi Aolan Mulally'nin görüşmelere katıldığı ancak görüşmelerin halen kırılgan olduğu ve hemen duyurulmaması konusunda uyarıda bulunulduğu belirtildi.
- İstanbul
Kaynak: DHA
Son Dakika Haberleri