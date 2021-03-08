Google 8 mart dünya kadınlar gününe özel doodle hazırladı mı? Google doodle nedir? 8 Mart Kadınları Günü hikayesi nedir? Doodle Kadınlar Günü!

Google, geleneksel olarak özel günleri, bilim insanlarını, tarihin seyrini değiştiren kişilere özel doodle hazırlamaktadır. 8 Mart 2021'de de Dünya Kadınlar Gününe özel doodle hazırladı. Google 8 mart dünya kadınlar gününe özel doodle hazırladı mı? Google doodle nedir? 8 Mart Kadınları Günü hikayesi nedir? Doodle Kadınlar Günü! sizlerle…

Dünyanın en büyük arama motoru Google, 8 Mart 2021 tarihinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel doodle yayınladı. Google'ın hazırladığı doodle'a tıklayınca, Kadınlar Günü için hazırlanan video açılmakta. Peki, Google 8 mart dünya kadınlar gününe özel doodle hazırladı mı? Google doodle nedir? 8 Mart Kadınları Günü hikayesi nedir? Doodle Kadınlar Günü! sizlerle…

GOOGLE 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜNE ÖZEL DOODLE HAZIRLADI MI?

Google, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü doodle'a taşıyarak tüm dünyada, öncelikle emekçi kadınlar olmak üzere tüm kadınların kadınlar gününü kutladı. tüm dünyada kutlanan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel olarak yapılan doodle'a tıklayınca, bu güne özel olarak yapılan Google'un hazırladığı 30 saniyelik video açılmaktadır.

DOODLE KADINLAR GÜNÜ! GOOGLE DOODLE NEDİR?

Doodle'lar, Google tarafından Google'ın ana sayfasına koymak amacıyla logoda yapılan eğlenceli değişikliklerdir. Doodle'lar; özel günleri, yıl dönümlerini, ünlü sanatçıları, kaşifleri ve bilim insanlarını anmak amacıyla oluşturulur. Doodle kavramı ilk olarak 1998 yılında şirket henüz anonim şirket halini almadan önce Google'ın kurucuları Larry ve Sergey'in, Burning Man festivaline katıldıklarını göstermek için şirket logosunu değiştirmeleriyle doğdu. Logonun bu değiştirilmiş hali, şirket sahiplerinin -şirket dışında - olduklarını Google kullanıcılarına komik bir şekilde söylemeyi amaçlıyordu. Google bu zaman kadar ana sayfası için yaklaşık 1500 farklı Doodle oluşturdu.

8 MART KADINLARI GÜNÜ HİKAYESİ NEDİR?

ABD'nin New York eyaletinde 40.000 kadın işçisi daha iyi çalışma koşulları istemesi nedeniyle çalıştıkları tekstil fabrikasında 8 Mart 1857 tarihinde grev başlattılar. Çıkan olaylar sırasında polisin kadınlara saldırması ve şiddet uygulaması, ardından kadın işçilerin fabrikaya kilitlenmesi sonrasında çıkan yangından kaçamayan kadın işçiler feci bir şekilde can verdiler. Yaklaşık olarak 120 kadın işçi hayatını kaybetti. Hayatlarını kaybeden kadın işçilerin cenazesine yaklaşık olarak 10.000 kişi katıldı.

1910 yılında Danimarka'nın Kopenhag şehrinde Enternasyonale bağlı kadınlar 8 Mart 1857 tarihinde ABD'de tekstil fabrikasında meydana gelen faciayı anmak için International Women's Day – Dünya Kadınlar Günü önerisini oybirliği ile kabul ettiler. Her sene belirli bir tarihte anmalar yapılmasa da ilkbaharla birlikte anma faaliyetleri yürütülüyordu. 16 Aralık 1977 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından 8 Mart Dünya Kadınları Anma Günü olarak tarihlendirildi.

Türkiye'de ise ilk olarak 1921 senesinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır. 1980 darbesi döneminde dört yıl güvenlik gerekçesi ile kutlama yapılmadı. 1984'ten itibaren her geçen gün daha da geniş kitlelerle Türkiye'de kutlanmaya devam etmektedir.