Goodyear'ın havasız lastikleri ilk olarak otonom toplu taşıma araçlarda kullanılacak

Goodyear, uygulamayla geliştirdiği havasız lastik (NPT) ve lastik düzeneğiyle şehir içinde otonom ulaşımı destekliyor.

Goodyear, uygulamayla geliştirdiği havasız lastik (NPT) ve lastik düzeneğiyle şehir içinde otonom ulaşımı destekliyor.

Goodyear'ın açıklamasına göre, şirket, havasız lastiklerin kullanımına ilişkin sektördeki öncü uygulama için Local Motors, Beep ve Jacksonville Ulaştırma Dairesi (JTA) ile iş birliği yapacak.

Şirketin geliştirdiği havasız lastikler, 2019'dan bu yana çok sayıda testi başarıyla geçti. Test süreçleri sonrası havasız lastikler hakkında daha fazla bilgi sahibi olunurken, bu alanda sürdürülebilir, bakım gerektirmeyen ve daha dayanıklı ürün seçenekleri sunabilecek.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Goodyear Havasız Lastik Programı yöneticisi Michael Rachita, havasız lastik tasarımlarının yeni ortaya çıkan otonom ulaşım bağlamında ideal çözüm olacağını düşündüklerini bildirdi.

Rachita, "Hareketliliği geliştirmenin yollarını aradığımızı ve önümüzdeki 10 yılın sonuna kadar tamamen sürdürülebilir ve bakım gerektirmeyen lastikleri piyasaya sürmeye hazırlandığımızı göz önünde bulundurduğumuzda, bu durum önemli bir dönüm noktası niteliğinde." açıklamasında bulundu.

"Havasız lastikler, sektörde standart hale gelebilir"

Jacksonville Ulaştırma Dairesi Üst Yöneticisi (CEO) Nathaniel P. Ford Sr. ise, bu yenilikçi ve sürdürülebilir teknolojiyi Otonom Araç Test ve Öğrenme Programlarına dahil etmekten gurur duyduklarını bildirdi.

Beep Üst Yöneticisi (CEO) Joe Moye de, Goodyear havasız lastik gibi başka yeniliklerin provasını yapmak üzere test ve öğrenme programının kapsamını genişletme fırsatı yakalamanın heyecan verici olduğunu anlattı.

Local Motors Başkanı Vikrant Aggarwal da, "Goodyear'ın havasız lastikleri, bakım ekiplerine daha az iş bırakırken, yolculara sessiz ve dengeli bir sürüş sunmak üzere geliştiriliyor. Havasız lastikler, önümüzdeki yıllarda sektörde standart hale gelebilir." ifadelerini kullandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan