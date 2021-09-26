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Gönüllü öğrenciler, ihtiyaç sahipleri için mandalina topladı

AA / Yusuf Şahbaz - Haberler | Ekonomi
Gönüllü öğrenciler, ihtiyaç sahipleri için mandalina topladı

Gıda israfına dikkati çekmeyi hedefleyen "Gönüllü Son Hasat Projesi" kapsamında üniversite öğrencileri, İzmir'deki bir bahçede ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere mandalina hasadı yaptı.

İZMİR (AA) - Gıda israfına dikkati çekmeyi hedefleyen "Gönüllü Son Hasat Projesi" kapsamında üniversite öğrencileri, İzmir'deki bir bahçede ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere mandalina hasadı yaptı.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Spor Toto Spor Kulübü Başkanlığı, Ege İhracatçılar Birliği ve Uluslararası Damla Gönülleri Derneğince yürütülen proje kapsamında, daha önce çiftçilerin tarlada kalan son ürünlerini ihtiyaç sahipleri için toplayan gençler, bu kez Menderes ilçesinde bir mandalina bahçesindeki ilk hasat için bir araya geldi.

Tarım işçilerinden mandalinaların dalından nasıl kesileceğini öğrenen gençler, daha sonra, türküler seslendirerek mandalina topladı.

Gençlere, Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürü Aylin Çağlayan Özcan, televizyondaki yemek programlarıyla da tanınan yazar Sahrap Soysal ile oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat eşlik etti.

Gönüllü gençlerin kasalara koyduğu mandalinaların ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı kaydedildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, AA muhabirine, üreticilerin işçilik maliyeti nedeniyle toplamadıkları ürünlerin gençler tarafından toplanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını amaçlayan projenin, gıda israfını önlemeye yönelik olduğunu ifade etti.

Bu kez ilk ürün için bir araya geldiklerini aktaran Özen, "Hep son hasadı yapıyorduk bu sefer de bir ilk hasadı yapıyoruz. Projeyle hem üreticimiz kazanıyor hem de ihtiyaç sahiplerine ürün ulaştırıyoruz. Teknik anlamda da fayda sağlıyor. Herkesin kazandığı bir proje." diye konuştu.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak da Türkiye'de gıda arz zincirinin tarımsal üretim aşamasındaki toplam kayıp miktarının yaklaşık olarak 13,7 milyon ton olarak belirtildiğini söyledi.

Gıda israfının önüne geçmek için atılan her adımı anlamlı bulduklarını belirten Uçak, projede gençlerin yer almasının da ayrı bir önemi olduğunu vurguladı.

AA / Yusuf Şahbaz - Ekonomi Haberleri
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