Gönen Deri Osb'de Başkan Yusuf Çetinkaya

Gönen Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti toplanarak yönetim kurulu başkanlığına Yusuf Çetinkaya getirdi.

Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesinin 15 kişilik heyeti toplanarak, 5 kişilik yönetim kurulu üyelerini seçti. Yapılan seçim sonucunda Yusuf Çetinkaya Gönen Deri İş Adamları ve Sanayicileri Derneği Başkanı seçilirken, Mehmet Acar'da Müteşebbis Heyet Başkan Vekili seçildi.

Gönen Deri İhtisas ve Karma OSB'nin Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Çetinkaya olurken, İbrahim Mutlu, Nusret Aytekin, Erkut Özbay ve Levent Kar yönetim kurulu üyesi oldu. Hilmi Özşahin, Hüseyin Demirel'de Denetim Kurulu üyesi oldu. Gönen Deri İhtisas ve Karma OSB'nin Bölge Müdürlüğü görevine de OSB İnşaat Mühendisi Ümit Avcı getirildi. - BALIKESİR