Gönen Anadolu Lisesi Kız Futbol Takımı Türkiye Finallerinde mücadele edecek - Haberler Spor
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Gönen Anadolu Lisesi Kız Futbol Takımı Türkiye Finallerinde mücadele edecek

Gönen Anadolu Lisesi Kız Futbol Takımı Türkiye Finallerinde mücadele edecek
AA / Rıdvan Tandoğan - Haberler | Spor

Gönen Mustafa Uşdu Anadolu Lisesi Kız Futbol Takımı Balıkesir il birincisi olarak katıldığı Türkiye çeyrek finalleri müsabakalarından üç galibiyet, bir beraberlikle ayrılarak Afyon'da gerçekleştirilecek olan Türkiye Yarı Finalleri müsabakalarında mücadele etmeye hak kazandı.

BALIKESİR (AA) - Gönen Mustafa Uşdu Anadolu Lisesi Kız Futbol Takımı Balıkesir il birincisi olarak katıldığı Türkiye çeyrek finalleri müsabakalarından üç galibiyet, bir beraberlikle ayrılarak Afyon'da gerçekleştirilecek olan Türkiye Yarı Finalleri müsabakalarında mücadele etmeye hak kazandı.

Balıkesir genelinde yapılan müsabakalar sonucunda il birinciliğini elde eden Gönen Mustafa Uşdu Anadolu Lisesi Kız Futbol Takım, il birincisi unvanı ile Aydın Kuşadası'nda gerçekleşen Türkiye çeyrek finallerinde Balıkesir'i temsil etme başarısını gösterdi.

Toplamda 16 kız sporcudan oluşan takım ve eğitmenleri Volkan Demirci ile Okul Müdürü Sadet Mercan, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz'ın makamında bir araya geldi.

Belediye Başkanı İbrahim Palaz ziyarette "Balıkesir ilimizi ve Gönen ilçemizi gururla temsil eden başarılı takımımızı ve bu başarıda emeği geçen hocalarımızı yürekten kutluyorum. Gönen Belediyesi olarak onların her türlü maddi ve manevi destekçisi olmaya devam edeceğiz." dedi.

AA / Rıdvan Tandoğan - Spor Haberleri

Anadolu Lisesi, Balıkesir, Türkiye, Futbol, Spor, Haber

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