Gomis'ten Galatasaray taraftarına mesaj: Bir gün geri döneceğim, yeniden birbirimize sarılacağız Galatasaray'da 2018-2019 sezonunda forma giyen ve taraftarın sevgilisi olan Fransız yıldız Bafetimbi Gomis sosyal medya hesabından Galatasaray taraftarına mesaj gönderdi.

Galatasaray ile gol krallığı yaşadıktan sonra takımdan ayrılan ve şu sıralar Al-Hilal'de forma giyen Bafetimbi Gomis sarı kırmızılı camiaya mesaj gönderdi.

Gomis açıklamasında Galatasaray sevgisini bir kez daha ortaya koyarken günün birinde yeniden sarı kırmızılı taraftarlarla buluşacaklarına inancını ifade etti.

Gomis'in Instagram paylaşımı şu şekilde:

"Sizi çok özlüyorum ve Aslan bir gün geri dönecek. Yeniden birbirimize sarılacağımız günler gelecek. Çünkü, sevgimiz gerçek!"

BİTİME 2 HAFTA KALA ŞAMPİYON OLDULAR

Fransız golcünün formasını giydiği Al-Hilal, Suudi Arabistan Ligi'nde bitime iki hafta kala ikili averajda üstünlük kurduğu en yakın rakibi El Nassr'ın 6 puan önünde şampiyonluğu garantilemişti.

Ligde 16. şampiyonluğunu elde eden Al-Hilal'de bu sezon tüm kulvarlarda 34 maça çıkan Fransız futbolcu Gomis, 29 gol kaydetmişti.