Gölpazarı'ndan Çin'e Kiraz İhraç Edilecek
Bilecik'in Gölpazarı ilçesi Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Murat Er, bu sene ilk defa Bilecik'ten Çin'e kiraz gönderileceğini belirterek "Çin'den gelen heyetle ön anlaşma yaptık. Firma soğuk hava deposu da kiraladı.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesi Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Murat Er, bu sene ilk defa Bilecik'ten Çin'e kiraz gönderileceğini belirterek "Çin'den gelen heyetle ön anlaşma yaptık. Firma soğuk hava deposu da kiraladı." dedi.
Kaynak: Dunya.com