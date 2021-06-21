Gölpazarı kirazında kalite üreticinin yüzünü güldürdü
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Gölpazarı kirazında kalite üreticinin yüzünü güldürdü

Gölpazarı kirazında kalite üreticinin yüzünü güldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Verimli topraklarıyla dikkati çeken Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 'Napolyon' cinsi kirazın hasadına başlanırken, bu yıl ki kalite üreticinin yüzünü güldürdü.

Verimli topraklarıyla dikkati çeken Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 'Napolyon' cinsi kirazın hasadına başlanırken, bu yıl ki kalite üreticinin yüzünü güldürdü. İlçenin geçim kaynağı olan kiraz, yurt içinin yanı sıra 5 ülkeye ihraç ediliyor.

Göç yolları üzerinde bulunan ve birçok uygarlığa ev sahipliği yapan 550 metre rakımlı 9 bin 500 nüfuslu ilçede üreticiler bugünlerde yurtdışına ihracatını yaptıkları 'Napolyon' cinsi kirazları toplama telaşı yaşıyor. Daha çok aile bireylerinin birlikte gittikleri bahçelerde dalından titizlikle alınan kirazlar, yurt içi ve dışında damakları tatlandırırken, ilçede kiraz üretiminin 40 yıllık geçmişe sahip. Bu yıl 500-600 ton hasat bekleyen kiraz üretici, yurt içinin yanı sıra 5 ülkeye ihraç ediliyor.

Öte yandan ilk hasadı yapılan 'Napolyon' cinsi kirazın toptan kilosu iriliğine ufaklığına göre 4-5 ve 6 liradan alıcı buluyor. - BİLECİK

Gölpazarı kirazında kalite üreticinin yüzünü güldürdü
Gölpazarı kirazında kalite üreticinin yüzünü güldürdü
Gölpazarı kirazında kalite üreticinin yüzünü güldürdü
Gölpazarı kirazında kalite üreticinin yüzünü güldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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